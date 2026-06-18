KI-Bericht enthüllt Marilyn Monroes mysteriösen Todesort

Jahrzehntelang war der Tod von Marilyn Monroe (†36) Gegenstand von Spekulationen – und jetzt sorgt eine neue Dokumentation für frischen Gesprächsstoff. In "Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe" hat TMZ den Todesort der Schauspielerin mithilfe von Künstlicher Intelligenz digital rekonstruiert. Die Doku feiert am 21. Juni auf FOX um 20 Uhr ihre Premiere und ist anschließend auf der Streamingplattform Hulu verfügbar. Die Ermittler des Projekts kommen dabei zu teils schockierenden Schlussfolgerungen, die das offizielle Narrativ rund um Marilyns Tod gehörig ins Wanken bringen.

Denn die Macher der Doku wollen anhand ihrer Rekonstruktion belegen, dass die offizielle Version des Todes erhebliche Lücken aufweist. So sollen Hinweise darauf vorliegen, dass der Tatort manipuliert wurde – und dass Marilyn Monroe möglicherweise gar nicht in ihrem Zuhause gestorben ist. Besonderes Gewicht legen die Dokumentarfilmer außerdem auf die angeblichen Affären der Filmikone mit US-Präsident John F. Kennedy (†46) sowie dessen Bruder Robert Kennedy, dem damaligen Justizminister. Laut der Doku könnten diese Beziehungen mit ihrem Tod in Verbindung stehen. Der Tod der Schauspielerin war 1962 offiziell als "wahrscheinlicher Suizid" eingestuft worden.

Marilyn Monroe wäre am 1. Juni 2026 100 Jahre alt geworden. Rund um diesen Geburtstag stand die Ikone, die als Norma Jeane Mortenson zur Welt kam, verstärkt im öffentlichen Interesse – so beleuchteten Experten anlässlich des Jubiläums etwa besondere Orte, die ihr Leben prägten. Die Umstände ihres Todes beschäftigen die Öffentlichkeit jedoch schon seit Jahrzehnten. Seitdem wurden die Ereignisse rund um jene Nacht am 5. August 1962 immer wieder neu untersucht – ein Ende des Interesses an dem Fall scheint auch 2026 nicht in Sicht zu sein.

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Getty Images Marilyn Monroe, Filmikone

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Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1954

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Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1954