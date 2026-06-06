Während Ehe mit Arthur Miller traf Marilyn heimlich Elvis

Rund um den 100. Geburtstag von Marilyn Monroe (†36), der sich am 1. Juni jährte, kommen immer neue Geschichten über die verstorbene Hollywood-Ikone ans Licht. Nun macht eine besonders brisante Behauptung die Runde: Byron Raphael, ein ehemaliger Mitarbeiter und Freund von Elvis Presley (†42), behauptet, dass Marilyn und Elvis einst eine gemeinsame Nacht miteinander verbracht haben – und das, während die Schauspielerin noch mit dem Dramatiker Arthur Miller verheiratet war. Raphael schilderte die Geschichte gegenüber Alanna Nash, der Autorin des Buches "Baby, Let's Play House: Elvis Presley and the Women Who Loved Him", und beschreibt die Begegnung als "glorreich".

Laut Raphael begegneten sich die beiden Superstars im frühen Sommer 1960 zum ersten Mal vor einem Filmstudio bei Twentieth Century Fox in Hollywood. Elvis soll Marilyn damals auf charmante Weise angesprochen haben: "Hallo, mein Name ist Elvis Presley. Wie geht es Ihnen, Miss Monroe?" Er lud sie zu einer Party ein, doch sie lehnte höflich ab. Raphael glaubt, dass es ihr zu öffentlich war. Bei einer zweiten Begegnung soll es dann anders gewesen sein. "Sie kamen zusammen und fingen, ohne ein Wort zu sagen, an sich zu küssen", erinnerte sich Raphael. Kurz darauf verschwanden die beiden ins Schlafzimmer. Raphael habe die Geschichte zu Lebzeiten der beiden nie weitererzählt, da er um ihre Karrieren fürchtete. "Ich habe nie ein Wort gesagt", betonte er. Offiziell bestätigt wurde die Geschichte nie.

Marilyn wurde am 1. Juni 1926 als Norma Jeane Mortenson geboren und starb am 5. August 1962 im Alter von 36 Jahren. Elvis wurde am 8. Januar 1935 geboren und starb am 16. August 1977. Marilyn war zum Zeitpunkt der behaupteten Begegnung mit dem Theaterstück-Autor Arthur Miller verheiratet, von dem sie sich später scheiden ließ. Elvis war der Schauspielerin Monroe laut Raphael bis zu jenem frühen Sommer 1960 nie persönlich begegnet. Nach der angeblichen gemeinsamen Nacht äußerte sich Elvis dem Insider zufolge nur kurz zu Marilyn: "Sie ist ein nettes Mädchen, aber ein bisschen groß für mich."

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Getty Images Marilyn Monroe im Jahr 1954

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Getty Images Elvis Presley (†), Sänger

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Getty Images Marilyn Monroe, amerikanische Filmikone