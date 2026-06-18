Neue Vertraute? Geri Halliwell immer öfter an Camillas Seite

Königin Camilla (78) hat eine neue enge Vertraute an ihrer Seite: Geri Halliwell-Horner (53), die einst als Ginger Spice mit den Spice Girls weltberühmt wurde, begleitet die Monarchin seit einiger Zeit zu offiziellen Terminen. So trat Geri im März beim Commonwealth Day Service in der Westminster Abbey auf und hielt dort eine leidenschaftliche Rede über weibliche Stärke und Zusammenhalt. Schon zwei Monate zuvor hatte sie Camilla bei einem Besuch des Krebszentrums Maggie's in Cheltenham begleitet, wo die Organisation ihr 30-jähriges Bestehen feierte. Die Daily Mail berichtete nun von der ungewöhnlichen Verbindung der beiden Frauen.

Ein Freund des Königspaares schilderte dem Blatt, wie eng die beiden inzwischen miteinander sind: "Geri unterstützt die meisten ihrer wichtigen Anliegen und Camilla hat sie auf einige Besuche bei Wohltätigkeitsorganisationen mitgenommen. Wie eine Hofdame, nur noch mehr. Sie kommen zusammen im königlichen Stil an. Geri hört aufmerksam zu, wenn Menschen ihr ihre Geschichten erzählen, und berührt dabei einen Arm oder eine Hand." Derselbe Bekannte fügte hinzu, dass ein möglicher Auftritt von Geri in einer Kutsche bei Royal Ascot durchaus denkbar sei, denn: "Ich würde darauf wetten, dass sie irgendwann in einer Kutsche dort auftaucht." Tatsächlich verbindet Camilla und Geri eine gemeinsame Leidenschaft für Pferde. Die 53-Jährige und ihr Mann Christian Horner haben auf ihrem Anwesen an der Grenze zwischen Oxfordshire und Northamptonshire Ställe für 14 Pferde gebaut.

Geri ist zudem Botschafterin der Royal Commonwealth Society, was ihre Verbindung zum britischen Königshaus noch weiter festigt. Als Mitglied der Spice Girls hatte sie Ende der 1990er-Jahre mit Songs wie "Wannabe" Weltkarriere gemacht, bevor sie 1998 die Band verließ und eine Solokarriere startete. Camilla selbst hatte nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 traditionelle Gepflogenheiten des Hofes aufgebrochen. Anstatt wie bis dahin üblich Hofdamen zu beschäftigen, entschied sie sich dafür, ihre sechs weiblichen Assistentinnen fortan "Queen's Companions" zu nennen.

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Getty Images Königin Camilla und Geri Halliwell-Horner beim Besuch des Maggie's-Zentrums in Cheltenham zum 30-jährigen Jubiläum

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Imago Königin Camilla und Geri Halliwell mit Kaira Puri, Pandora Onyedire, Vivian Agarwal und Lakshmi Manognya Achanta die Gewinner des Essay-Wettbewerbs

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Imago Königin Camilla begrüßt Geri Halliwell-Horner bei einem Empfang im St James’s Palace in London