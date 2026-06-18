Samiras Hauskauf: Serkan Yavuz würde sich für sie freuen

Samira Yavuz (32) plant offenbar, ein Haus auf dem Land zu kaufen – und das sorgt bei den Fans ihres Ex-Partners Serkan Yavuz (33) für jede Menge Gesprächsstoff. Tausende Nachrichten von Fans flatterten dem Realitystar ins Postfach, weil viele wissen wollten, wie er dazu steht, dass das mögliche neue Traumhaus seiner Ex-Frau rund eine Stunde von ihm entfernt liegen soll. Obwohl er eigentlich nicht bei jedem Thema rund um Samira das Wort ergreifen möchte, entschied er sich nun in seinem Podcast "unREAL", die Sache klarzustellen – und fiel dabei mit einer überraschend positiven Haltung auf.

Für Serkan ist die Entfernung schlicht kein Problem. "Für mich sind 50 Minuten oder eine Stunde keine Strecke. Da gibt es Fälle, wo andere Familien viel weiter weg sind", sagt er im Podcast. Er betonte außerdem, dass die Entscheidung nicht einfach so gefallen sei: "Wir haben das natürlich besprochen." Samira habe ihn nicht vor vollendete Tatsachen gestellt, sondern die beiden hätten das gemeinsam ausreichend durchgesprochen. Einen weiteren Pluspunkt sieht Serkan darin, dass sein Job ihm viel Flexibilität und Spontanität erlaubt – Besuche bei seinen Kindern ließen sich daher unkompliziert einplanen. Das Wichtigste für ihn bleibe dabei stets das Wohl der Kinder: "Wir wollen, dass es den Kindern immer gut geht. Aber genauso will ich auch, dass es Samira gut geht. Wenn es ihr gut geht, geht es automatisch auch den Kindern gut."

Tatsächlich findet Serkan die Idee, dass seine Kinder auf dem Land aufwachsen könnten, sogar ausgesprochen schön. "Ehrlicherweise habe ich mich sogar darüber gefreut. Umso weiter ländlich man ist, umso wohler fühle ich mich für die Kinder", erklärt er im Podcast und beschreibt sich selbst als sehr vorsichtig, wenn es um die Sicherheit seiner Kinder geht. "Ich bin einfach froh, wenn die in Ruhe auf die Straße gehen können, wenn die unbesorgt spielen können und bei ihren Freundinnen in der Nachbarschaft übernachten können." In der Stadt sehe das ganz anders aus – seine Tochter Nova könne er dort kaum mal eben vor die Tür zum Spielen schicken. Seine Haltung gegenüber Samiras Plänen fasst er klar zusammen: "Ich bin keiner, der Steine in den Weg legt. Ich will da eher supporten."

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RTLZWEI Serkan Yavuz nach seinem "Kampf der RealityAllstars"-Rausschmiss, 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025