Stürmische Sache: Niederländische Royals beim Strandshooting

Die niederländische Königsfamilie lässt sich durchpusten! Bei König Willem-Alexander (56), Königin Máxima (52) und den drei Töchtern geht es aktuell drunter und drüber. Während Prinzessin Amalia (19) weiterhin unter der Androhung der Mafia leidet, sie zu entführen, und ihre eigene Wohnung aufgeben musste, feierte Prinzessin Alexia (18) ihren Schulabschluss und ihren 18. Geburtstag. Beim jährlichen Shooting am Strand scheint aber alles in bester Ordnung zu sein.

Jedes Jahr absolvieren die niederländischen Royals ein Sommer-Shooting. Diesmal ging es an den Strand von Den Haag. In lässigen, aber trotzdem eleganten Outfits in dezenten Farben posiert die Königsfamilie dort unter strahlend blauem Himmel, aber mit kräftigem Wind am Meer: mal im Sand sitzend, mal auf einer Holztreppe und mal vor einem Leuchtturm. Ein besonderer Blickfang ist dabei allerdings Familienpudel Mambo, der den Royals fast die Show stiehlt.

Das jährliche Shooting vor einer schönen Kulisse hat bei den Niederländern inzwischen Tradition. Die dabei entstehenden Bilder sollen lockerer und volksnaher wirken als die anderer Fototermine. Danach geht es für Willem-Alexander und seine Frauen in den Sommerurlaub – in diesem Jahr verreisen sie wohl auf ihr Anwesen nach Griechenland, wie RTL berichtet.

MEGA Königin Máxima mit ihrem Pudel im Juni 2023 in Den Haag

MEGA Prinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Máxima, Prinzessin Ariane und Prinzessin Alexia

MEGA König Willem-Alexander und Königin Máxima im Juni 2023 in Den Haag

