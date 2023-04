So schön strahlen die niederländischen Royals am Königstag

Die niederländische Königsfamilie bezaubert mit einem farbenfrohen Auftritt! König Willem-Alexander (56) hatte 2002 Königin Máxima (51) geheiratet. Ihr Liebesglück krönten die beiden mit drei gemeinsamen Töchtern. Die gebürtige Argentinierin ist bekannt für ihre Stilsicherheit und bei gemeinsamen Auftritten begeistert die ganze Familie mit eleganten Looks. Auch zum diesjährigen Nationalfeiertag der Niederlande wurde das Königspaar von zwei seiner Töchter begleitet: So stylisch erschienen die niederländischen Royals zum Königstag!

Anlässlich des Feiertags am 27. April präsentieren sie sich farbenfroh in Rotterdam. Willem-Alexander, dessen Geburtstag an diesem Tag gefeiert wird, trägt einen eleganten Anzug in Blau. Die Königin erstrahlt in einem knallgrünen Kleid, während Prinzessin Catharina-Amalia (19) in ihrem lilafarbenen Anzug für einen aufregenden Farbkontrast sorgt. Prinzessin Ariane (16) hingegen entschied sich für einen etwas schlichteren cremefarbenen Anzug, den sie mit leuchtend blauen Accessoires in Szene setzt.

Auch im vergangenen Jahr hatten die Blaublüter sich anlässlich der Festlichkeiten rausgeputzt. Máxima trug ein Kleid in grellem Pink und auch ihre drei Töchter zeigten ihr Gespür für Stil: Ariane trug ein dunkelblaues Kleid, Alexia (17) einen knallgrünen Hosenanzug und ihre Schwester ein weißes Nadelstreifenkostüm.

Getty Images Königin Máxima, Prinzessin Catharina-Amalia und Prinzessin Ariane am Königstag 2023 in Rotterdam

Getty Images Königin Máxima und König Willem-Alexander am Königstag 2023

Instagram / koninklijkhuis Ariane, Alexia, Königin Máxima, König Willem-Alexander und Catharina-Amalia der Niederlande

