Christine Quinn wurde am Set von "Selling Sunset" gesichtet

Christine Quinn (37) ist zurück – und zwar vor laufenden Kameras! Die Realitystar-Unternehmerin wurde am Dienstag, den 16. Juni, vor den Büros der Oppenheim Group in West Hollywood gesichtet. Das berichtet das Portal Just Jared. Ein Instagram-Post der 37-Jährigen zeigt außerdem, wie ein Produktionsteam sie filmt. Ebenfalls vor Ort waren Brett Oppenheim (49) sowie Sasha Lance, die als mögliche Neubesetzung für die elfte Staffel von Selling Sunset gehandelt wird. Lance ist vielen als Schauspielerin aus der Serie "All American" bekannt, in der sie die Rolle der Breonna Strong spielte.

Gegenüber Just Jared erklärte Christine, dass ihr Comeback kein simples Zurückspulen sei. Nach ihrer Trennung habe sie den Kontakt zu Showmacher Adam DiVello wieder aufgenommen. "Adam und ich haben nach meiner Scheidung wieder zueinander gefunden, und ich schätze es sehr, dass er mir die Einladung ausgesprochen hat, zurückzukehren", betonte sie. Neben Christine, Brett und Sasha wurden an dem Tag auch Maklerin Tara Burns sowie Jordyn Taylor Braff vor den Oppenheim-Büros abgelichtet. Vor allem Jordyn, die bereits in einer Folge der neunten Staffel aufgetaucht ist, sorgt mit ihrem Besuch für Spekulationen über mögliche neue Gesichter im Cast.

Die neue Staffel dürfte also nicht nur durch Christines Rückkehr für Gesprächsstoff sorgen. Für reichlich Bewegung im Cast war zuletzt schon gesorgt: Gleich vier bekannte Gesichter werden in der zehnten Staffel nicht mehr dabei sein. Mary Bonnet (45), Emma Hernan (34), Chelsea Lazkani und Sandra Vergara (37) haben die Show verlassen, ihre Verträge wurden nicht verlängert.

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Getty Images Christine Quinn, Model

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Getty Images Christine Quinn im September 2024 in Mailand

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Getty Images Die "Selling Sunset"-Stars bei den MTV Movie & TV Awards 2022