Deepfake-Ersteller von aespas Karina und Winter muss in Haft

Für die Mitglieder der K-Pop-Gruppe aespa, darunter Karina und Winter, gibt es nun ein wichtiges Gerichts-Update: Ein Mann, der täuschend echte Deepfake-Videos der beiden Idole erstellt und anschließend verkauft haben soll, ist in Südkorea zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Wie die südkoreanische Agentur SM Entertainment jetzt bekanntgab, sprach das Gericht den Täter schuldig und verhängte eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Die Aufnahmen waren ohne Einwilligung der Sängerinnen entstanden und kursierten im Netz, bevor der Fall vor der Ersten Strafkammer des Daegu High Court landete. Der Mann, in den Berichten nur als "Mr. A" bezeichnet, hatte die Clips demnach gezielt zu Geld gemacht.

Zusätzlich zur Haftstrafe ordnete das Gericht weitere harte Auflagen an. Mr. A muss ein 80-stündiges Programm zur Behandlung von Sexualstraftaten absolvieren und erhielt ein siebenjähriges Berufsverbot für Tätigkeiten in Einrichtungen, in denen er mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen könnte. SM Entertainment erklärte, dass damit nicht Schluss sein soll: Die Agentur betonte, man gehe weiterhin konsequent gegen Personen vor, die ihre Künstler mit sexuellen Inhalten, bösartigen Kommentaren oder Falschinformationen angreifen. Laut SM seien bereits umfangreiche Beweise gesichert, außerdem arbeite man daran, anonyme Nutzer zu identifizieren, die hinter illegalen Aktivitäten stecken.

Karina, mit bürgerlichem Namen Yu Ji-min, und Winter, die als Sängerin und Tänzerin der Gruppe ebenfalls große Popularität genießt, gehören zu den bekanntesten Gesichtern von aespa. Gerade deshalb stehen die Sängerinnen im Netz besonders stark im Fokus. Fälle wie dieser rücken immer wieder in den Mittelpunkt, wie massiv digitale Grenzüberschreitungen auch das persönliche Umfeld von Künstlern treffen können. Die K-Pop-Formation steht bei SM Entertainment unter Vertrag und sorgt regelmäßig mit Songs und Performances für Rekorde in Charts und Streamingdiensten. Erst kürzlich hatte sich die Band nach sieben Jahren Durchpowern eine kleine Auszeit gegönnt.

Anzeige Anzeige

Getty Images aespa, K-Pop-Girlgroup

Anzeige Anzeige

Chung Sung-Jun/ Getty Images AsiaPac Karina, Winter, Giselle und Ningning bei The Fact Music Awards, Oktober 2023, Incheon

Anzeige Anzeige

Getty Images aespa, K-Pop-Girlgroup

Wie findet ihr die zusätzlichen Auflagen (80 Stunden Programm, 7 Jahre Berufsverbot)? Sinnvoll und nötig – ohne Auflagen kein Lerneffekt. Zu lasch – da müsste noch mehr kommen. Zu hart – die Haftstrafe hätte gereicht. Ergebnis anzeigen