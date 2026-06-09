Grund zur Sorge? aespas Giselle offen über K-Pop-Missstände

In der K-Pop-Industrie sprechen die Idols selten über ihre Probleme oder Missstände – wenn doch, bleibt das oft nicht ohne Konsequenzen für ihre Karriere. Giselle, Mitglied der Girlgroup aespa, bildet jetzt eine Ausnahme. In einem Instagram-Livestream beantwortete die Sängerin jetzt Fan-Fragen und sprach dabei überraschend offen darüber, wie sehr die Härte der Branche sie mitgenommen hat. Unter anderem erklärte sie, privat eigentlich ein ganz anderer Mensch zu sein, als das Bild, das ihr Label nach außen vermitteln will. Sie glaubt, die Fans wären schockiert, wenn sie ihr wirkliches Ich sehen würden. In dem Stream fühle sie sich erstmals "sehr ehrlich und sehr authentisch". Giselle betont aber auch, nicht grundsätzlich zu bereuen, Idol geworden zu sein.

Darüber hinaus spricht Giselle auch das Thema mentale und körperliche Gesundheit an. Ihr eigenes Aussehen werde oft in der Öffentlichkeit diskutiert, dabei versuche sie lediglich gesund zu bleiben – was gar nicht so einfach sei. Die 25-Jährige hat ADHS, weshalb sie oft kaum Hunger empfinde und wenig Energie habe. Dadurch habe sie in den vergangenen sieben Jahren etwa zehn Kilo abgenommen. "Ich versuche wirklich, gesund zu sein. Wirklich. Aber es ist hart, als K-Pop-Star gesund zu sein", erklärt sie. Anschließend wird Giselle noch gefragt, was sie an der K-Pop-Industrie ändern würde. "Scams! Das hier ist überhaupt nicht vorteilhaft für mich – dass ich das gesagt habe. Sehr unklug von mir, nur damit ihr das wisst. Aber ich bin ehrlich zu euch: In einer unmenschlichen Gesellschaft unmenschlich zu den Leuten zu sein. Das würde ich im K-Pop ändern", meint sie.

Die Probleme in der K-Pop-Industrie sind eine Art offenes Geheimnis, auch wenn die Companys hinter den Boy- und Girlgroups ihr Bestes geben, nach außen hin ein sauberes Image zu bewahren. Immer mal wieder gehen einzelne Idols aber mit den Missständen an die Öffentlichkeit. Einer der mittlerweile bekanntesten Fälle ist sicher der Rechtsstreit der Gruppe NewJeans, die wegen "absichtlicher Manipulation" gegen ihr Label vor Gericht zog – allerdings bisher ohne großen Erfolg. Auch die Boygroup The Boyz klagte gegen das Label One Hundred, weil dieses vertraglich festgelegte Zahlungen unterschlagen haben soll. Sie bekamen erst im Mai vor Gericht recht. Stray Kids-Member Bang Chan (28) betonte zwar in der Vergangenheit mehrfach, seine Company behandle ihn gut. Aber offenbar war das nicht immer so. In der Community-App Bubble erzählte er den Fans: "Ich erinnere mich, dass ich viel geschlagen wurde. Ich wurde oft wegen nichts ausgeschimpft." Das habe er seinen Eltern erst später erzählt, die dann in Tränen ausgebrochen seien. Aber der 28-Jährige glaubt, alles gut überstanden zu haben.

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Imago Giselle von aespa im Mai 2026

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Instagram / aespa_official Karina, Giselle, Winter und Ningning von aespa beim MCountdown, Seoul, Oktober 2024

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Imago Bang Chan bei der Fendi-Show der Milan Fashion Week 2025

Wie findet ihr es, dass Giselle so offen über die Probleme im K-Pop spricht? Sehr mutig, andere Idols können sich ein Beispiel an ihr nehmen. Ich glaube nicht, dass das so schlau war – es schadet ihr nur. Ergebnis anzeigen