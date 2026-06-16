aespas Ningning packt ihre wilde Gaming-Seite aus

K-Pop-Sängerin Ningning (23) ist leidenschaftliche Gamerin. Das plaudert das Mitglied der Girlgroup aespa jetzt in der YouTube-Show "Mugonghae" aus. Dort kommt die gebürtige Chinesin auf ihre Hobbys zu sprechen und verrät, dass sie ihre Freizeit gerne mit dem Videospiel "PUBG Battleground", kurz oft auch nur PUBG, verbringt. Dabei handelt es sich um einen Multiplayer-Online-Shooter, der sowohl mobil auf dem Handy als auch am PC gespielt werden kann. Ningning zieht allerdings die PC-Variante vor. "Ich bin gut darin. Ich spiele schon sehr lang, etwa fünf oder sechs Jahre", meint sie. Dabei greift sie ingame aber nicht wie sicher die meisten zu Schusswaffen, sondern zieht unkonventionellere Waffen vor. Auf die Frage des Moderators nach ihrer Lieblingswaffe antwortet sie lachend: "Eine Bratpfanne."

Gleichzeitig gibt Ningning aber zu, dass sie sich, wenn sie nicht gerade am PC spielt, nur schlecht auf eine Sache zurzeit konzentrieren kann. "Ich kann mich nur schlecht konzentrieren. Während ich fernsehe, zeichne ich vielleicht, höre Musik, schalte ab oder spiele sogar Gitarre, während ich an etwas anderem arbeite", erklärt die 23-Jährige. Offenbar verbringt sie genau wie die anderen Mitglieder von aespa gerne ihre Zeit mit Kreativität. Denn auch Kollegin Karina enthüllte in einem Interview mit W Korea kürzlich, dass sie sich gerne mit Kunst beschäftigt: "Ich lerne gerade zu malen. Dafür besuche ich sogar eine Kunstakademie."

Als Gamerin findet Ningning in der K-Pop-Industrie aber durchaus Gleichgesinnte, denn Videospiele scheinen ein weitverbreitetes Hobby zu sein. Dabei ist vor allem Sakura von der Girlgroup Le Sserafim eines der prominentesten Beispiele. Die Japanerin hat sogar einen eigenen Gaming-Channel auf YouTube, auf dem sie eine große Bandbreite an Videospielen bedient, aber offenbar am liebsten "League of Legends" spielt. In dem Multiplayer-Online-Game tummeln sich so einige Idols. Die Stray Kids-Member Felix, Changbin und Seungmin verbringen bekanntermaßen viel Zeit mit dem Spiel. Ihr Leader Bang Chan (28) ist zudem ein leidenschaftlicher "Genshin Impact"-Fan. Aber auch Ateez' San oder BTS' V (30) und Jin (33) spielen gerne "League of Legends". Seventeens Leader S.Coups verbringt in seinem Live-Format "Couplay" gerne gemeinsam mit den Fans Zeit in verschiedenen Games.

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Instagram / imnotningning Ningning im Oktober 2024

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Getty Images aespa, K-Pop-Girlgroup

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Imago Sakura von Le Sserafim bei einer Showcase in Seoul zur Promotion des Mini-Albums "Crazy", 2024

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Wie findet ihr es, dass Ningning so gerne Videospiele spielt? Super, das ist ein tolles Hobby. Na ja, ich weiß nicht, ob das zu ihrer Vorbildfunktion passt. Ergebnis anzeigen