Exklusives Daten: Glen Powell und Michelle meinen es ernst

Glen Powell (37) und Michelle Randolph (28) meinen es ernst: Aus einem anfangs lockeren Kennenlernen ist offenbar eine feste Romanze geworden. Laut einem Insider, der sich gegenüber Us Weekly äußerte, sind der Schauspieler und die Darstellerin inzwischen exklusiv. "Glen und Michelle sind exklusiv, und die Dinge zwischen ihnen sind definitiv ernster geworden", verriet die Quelle und ergänzt: "Sie haben anfangs alles sehr locker gehalten, aber mit der Zeit haben sie gemerkt, dass sie niemand anderen daten wollten und dass ihre Gefühle füreinander wuchsen." Am vergangenen Wochenende wurden die beiden bei einem seltenen Liebesbeweis in New York City gesichtet.

Obwohl beide volle Terminkalender haben – Michelle ist für die dritte Staffel von "Landman" gebucht, Glen hat gleich mehrere Filmprojekte in der Pipeline – nehmen sie sich laut dem Insider bewusst Zeit füreinander. Wenn sie nicht am Set sind, verbringen sie demnach viel Zeit gemeinsam in Texas und New York City. "Sie lieben es, spazieren zu gehen, zusammen Kaffee zu trinken und einfach durch die Stadt zu schlendern", so die Quelle. Für diesen Sommer planen die beiden außerdem eine gemeinsame Reise. Auch ihre Familien haben sich bereits kennengelernt, und alle seien begeistert von dem Paar. "Michelle ist die erste Person, bei der Glen seit langer Zeit wirklich eine Zukunft sehen kann. Er ist völlig vernarrt in sie und behandelt sie unglaublich gut", zitiert Us Weekly den Insider weiter.

Dass die beiden ein Paar sind, wurde im Dezember 2025 erstmals bekannt. Damals soll es noch recht unverbindlich zwischen ihnen gewesen sein. Wenig später ließ Michelle in einem Interview mit InStyle zumindest anklingen, warum sie ihr Liebesleben lieber aus der Öffentlichkeit heraushält. "Ich glaube, für meinen eigenen Seelenfrieden ist es wirklich wichtig für mich, diese Dinge getrennt zu halten. Wie die Leute einen in der Öffentlichkeit wahrnehmen, ist nicht, wer man ist", so die Schauspielerin. Auch Glen und sie setzen bewusst auf Zurückhaltung: Statt gemeinsamer Auftritte auf dem roten Teppich oder Posts in den sozialen Medien bauen die beiden ihr Fundament lieber abseits des Rampenlichts auf. Bereits vor einigen Wochen wurden sie in New York City beim Händchenhalten gesichtet – offenbar war das erst der Anfang.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Glen Powell und Michelle Randolph

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Getty Images Glen Powell bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Getty Images Michelle Randolph bei den Critics Choice Awards in Santa Monica