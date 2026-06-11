Horrorflug schweißte Nick Jonas und Glen Powell zusammen

Ein Stromausfall kurz nach dem Start, eine nervöse Crew und ein weinender Pilot bei der Landung – Nick Jonas (33) hat jetzt eine haarsträubende Flugerfahrung öffentlich gemacht, die er vor fast einem Jahrzehnt gemeinsam mit seinem Freund Glen Powell (37) erlebt hat. In einem Auftritt in der Sendung "Live with Kelly and Mark" schilderte der Sänger, wie er und Glen gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden nach einem Trip in Las Vegas auf dem Heimflug plötzlich in eine brenzlige Situation gerieten. "Das Flugzeug hob ab und dann – ich kenne den technischen Begriff nicht – aber es gab ein Problem mit dem Strom. Was natürlich nie eine gute Sache ist", erklärte Nick gegenüber den Moderatoren Kelly Ripa und Mark Consuelos.

Was die Lage für Nick erst richtig deutlich machte, war nicht das technische Problem selbst, sondern die Reaktion der Besatzung nach der Landung. "Als wir landeten, weinte einer der Piloten", berichtete der Musiker. Zunächst hatte er gehofft, dass es vielleicht doch nicht so schlimm gewesen sei – bis er den Piloten sah. "Ich dachte: 'Okay, vielleicht war es nicht so schlimm, wie ich es empfunden hatte.' Und dann sah ich ihn weinen. Da dachte ich: 'Oh nein, das war wirklich schlimm.'" Auch die Flugbegleiter hätten besorgt gewirkt. Auf die Frage der Moderatoren, ob das Erlebnis die beiden für immer verbunden habe, antwortete Nick: "Glen ist der Beste. Ich glaube, von diesem Moment an haben wir eine tolle Freundschaft aufgebaut."

Nick und Glen gelten seither als enge Freunde. Mit einem Augenzwinkern merkte Nick bei seinem TV-Auftritt an, dass Glen damals noch kein ausgebildeter Pilot war – das änderte sich erst später mit seiner Vorbereitung auf den Film "Top Gun: Maverick". "Das war Glen Powell vor 'Top Gun: Maverick', also war er noch in der Flugausbildung, aber er hätte das Flugzeug damals noch nicht landen können wie heute", scherzte der Sänger. Ab 25. Juni 2026 ist Nick mit dem Film "Power Ballad" an der Seite von Paul Rudd (57) in den deutschen Kinos zu sehen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Nick Jonas, Sänger, Rechts: Glen Powell beim Omega Exclusive Planet Ocean Event im Faena Forum in Miami Beach, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Glen Powell bei den 83. Golden Globe Awards im Beverly Hilton in Beverly Hills