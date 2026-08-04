Elias Becker begeistert mit durchtrainiertem Körper

Urlaubsstimmung und durchtrainierte Muskeln: Elias Becker (26) sorgt mit seinen neuesten Instagram-Fotos gerade für ordentlich Aufruhr im Netz. Der 26-jährige Sohn von Tennis-Legende Boris Becker (58) lehnt dabei lässig an einer malerischen Steinmauer direkt an der Küste – in Badehose, mit gestähltem Sixpack und satter Sommerbräune. Die Bilder entstanden offenbar während eines gemeinsamen Urlaubs in Portugal, den Elias gerade zusammen mit seinem Vater und Geschwistern verbringt. Während Boris die Seele baumeln lässt, liefert sein Sohn fleißig den perfekten Sommer-Content für seine Online-Community.

Die Reaktion der Fans lässt nicht lange auf sich warten. In den Kommentaren unter den Fotos überschlagen sich die Komplimente. Worte wie "Perfektion" oder "Wunderschönes Gesicht, wunderschöner Körper, wunderschöner Ort" tauchen dort zuhauf auf, berichtet oe24. Viele Nutzer fühlen sich bei dem muskulösen Anblick außerdem an einen jungen Arnold Schwarzenegger (79) in dessen besten Bodybuilding-Zeiten erinnert – ein Vergleich, der angesichts der imposanten Körperhaltung auf den Urlaubsschnappschüssen kaum überrascht.

Elias ist auf Instagram längst zur Social-Media-Größe avanciert. Mit mittlerweile über 200.000 Followern hat der Sohn des früheren Wimbledon-Champions dort eine treue Fangemeinde aufgebaut und teilt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Sein Vater Boris wiederum ist seit einiger Zeit erneut verheiratet und hat insgesamt fünf Kinder. Elias ist der Sohn von Boris und Barbara Feltus, die von 1993 bis 2001 miteinander verheiratet waren.

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Instagram / eliasbecker Elias Becker Sommer 2026, Instagram

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Kindern, August 2026

Instagram / eliasbecker Elias Becker, Sommer 2026 Instagram