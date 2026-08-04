"Bridgerton" plant große Wende bei Liebe und Hauptrollen

Die beliebte Netflix-Serie Bridgerton steht vor gleich mehreren Veränderungen. In der fünften Staffel rückt Francesca Bridgerton, gespielt von Hannah Dodd (31), ins Zentrum - und ihre Liebesgeschichte wird anders verlaufen als bei ihren Geschwistern zuvor. Statt sich in einen Mann zu verlieben, begegnet Francesca der Cousine ihres verstorbenen Ehemanns, Michaela Stirling, gespielt von Masali Baduza (30). Damit weicht die Serie bewusst von Julia Quinns Buchvorlage ab. Doch das ist offenbar nicht die einzige Neuerung, die auf die Fans wartet. Showrunnerin Jess Brownell hat im Podcast "Suite 305 with Lele Pons" angedeutet, dass sie sich für die Zukunft eine Hauptfigur mit lateinamerikanischen Wurzeln wünscht.

Im Podcast erklärte Brownell: "Wir hatten bereits einige Nebenfiguren, die Latino oder Latina sind. Aber ich möchte, dass eine Hauptfigur dieser Serie es auch ist. Das werden wir in Zukunft auf jeden Fall priorisieren." Wann genau eine solche Figur in der Serie auftauchen wird, ließ die Showrunnerin offen. Über die kommende Staffel verriet sie außerdem, dass die Liebesgeschichte zwischen Francesca und Michaela zeigen werde, "wie sapphische Liebe aussieht - auf eine Weise, wie ich sie im Fernsehen bisher noch nie gesehen habe". Zudem soll in Staffel fünf ein Mitglied der königlichen Familie deutlich stärker in den Vordergrund rücken, wie Brownell ebenfalls im Podcast andeutete.

Bridgerton ist bekannt dafür, die englische Regency-Zeit modern und vielfältig zu interpretieren. Seit dem Start der Serie gehört ein divers besetzter Cast zu den Markenzeichen der Produktion. Laut der offiziellen Handlungsbeschreibung von Netflix spielt Francescas Geschichte, die schneller als erwartet erscheinen wird, zwei Jahre nach dem Tod ihres Ehemanns John. Die Protagonistin entscheidet sich zunächst aus pragmatischen Gründen dazu, erneut einen Partner zu suchen - bis ihr Treffen mit Michaela alles auf den Kopf stellt. Die ersten vier Staffeln der Serie haben sich jeweils auf ein anderes Bridgerton-Geschwister konzentriert, wobei zuletzt Benedict Bridgerton, gespielt von Luke Thompson (38), sein Liebesglück fand.

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Netflix Masali Baduza und Hannah Dodd, 2026

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Getty Images Masali Baduza bei der Paris-Premiere von "Bridgerton" Staffel 4 im Palais Brongniart

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Netflix Hannah Dodd, Schauspielerin