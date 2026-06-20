Schmierblutungen: Anna Adamyan teilt Schwangerschaftsupdate

Für Anna Adamyan (30) steht die Geburt ihres zweiten Kindes immer näher bevor. Die Influencerin befindet sich aktuell in der 30. Schwangerschaftswoche, doch die vergangenen Wochen waren nicht immer leicht. Umso größer war die Anspannung vor einem wichtigen Termin in der Uniklinik, über den sie nun offen auf Instagram spricht. "Ehrlicherweise war ich unglaublich angespannt und aufgeregt, da heute noch mal etwas abgeklärt werden muss und das zur Planung für die Geburt nämlich recht relevant ist", erklärt die werdende Zweifach-Mama. Gleichzeitig sei sie aber auch erleichtert über die Untersuchung gewesen, da sie "in der letzten Zeit schon einige Wehen hatte und auch Schmierblutungen." Trotz aller Sorgen kann Anna ihre Fans beruhigen. "Das Wichtigste vorab: Dem Kleinen geht es gut. Und er wächst und Fruchtwasser ist da", betont sie.

Im Mittelpunkt des Termins stand vor allem die Lage der Plazenta. Diese liegt sehr tief und befindet sich direkt im Bereich einer alten Kaiserschnittnarbe, wo die Abgrenzung zur Gebärmutter an einigen Stellen nicht vollständig gegeben ist. Dennoch gibt es vorsichtige Entwarnung: "Ganz optimal ist es sicherlich nicht, aber auch nicht so schlimm wie befürchtet", erklärt die GNTM-Bekanntheit. Auch das Fruchtwasser ist grundsätzlich ausreichend vorhanden, könnte jedoch etwas mehr sein. Aus diesem Grund steht nächste Woche noch ein weiterer großer Check-up in der Pränatalklinik an, Ende Juli folgt eine erneute Kontrolle der Plazenta. Zudem soll ihr Hämoglobinwert regelmäßig überprüft werden, und Anna wurde dazu angehalten, es etwas ruhiger angehen zu lassen. "Ich bin einfach dankbar für diese tolle Betreuung. Ich weiß, dass ich in sehr guten Händen bin", schreibt sie.

Anna ist bereits Mutter eines Kindes und erwartet nun ihr zweites Baby – einen kleinen Jungen. Die 30-Jährige hatte zuletzt in einer Instagram-Fragerunde auch offen über ihre Familienplanung gesprochen und erklärt, dass sie und ihr Mann Sargis (33) nach der Geburt ihres zweiten Kindes vorerst keinen weiteren Nachwuchs planen. Auf die Frage, ob sie sich nach Baby Nummer zwei noch mehr Kinder wünsche, machte sie deutlich, dass für sie und ihren Partner zunächst ein Abschluss der Familienplanung vorgesehen sei. "Sag niemals nie, denn ich konnte mir auch nach der Geburt vom Kleinen anfangs nicht vorstellen, diesen Weg erneut zu gehen und auch all die Ängste in der Schwangerschaft wieder auszuhalten... ABER wir haben für uns gesagt, dass nach zwei Kindern das 'Kapitel' abgeschlossen ist", schrieb sie damals.

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

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Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Mai 2026

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