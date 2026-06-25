George Clooney warnt vor diesem Fehler beim Älterwerden

George Clooney (65) hat in einem Interview jetzt offen über sein Alter gesprochen und dabei eine klare Warnung ausgesprochen. Im Gespräch mit Moderator Dermot O'Leary (53) bei BBC Radio 2 sprach der Schauspieler über seinen Umgang mit Rückschlägen und darüber, was ihn im Laufe seines Lebens wirklich beschäftigt: "Je älter ich werde und je älter meine Freunde und Familienmitglieder werden, desto mehr beginnt man, die Dinge anders zu betrachten." Der 65-Jährige erklärte, dass man mit zunehmendem Alter zwar immer besser mit Misserfolgen umgehen könne – doch ein Gefühl bleibt für ihn unerträglich: tiefe Reue.

Dabei findet George deutliche Worte und betont eindringlich: "Womit man im Alter jedoch nicht leben kann, ist Reue. Sie zerstört alles, vergiftet einen und macht einen wütend." Wer Chancen ungenutzt verstreichen lasse, könne später kaum Frieden damit schließen. "Dann denkt man: 'Ich glaube, ich hätte das schaffen können – aber ich habe es nicht einmal versucht'", erklärt der Hollywoodstar laut Moviepilot. Schon früher hatte George offen über das Thema Reue gesprochen und betont, dass wohl jeder Mensch Entscheidungen kenne, die er im Nachhinein anders treffen würde.

Dass George Chancen lieber ergreift, statt ihnen hinterherzutrauern, zeigt sich auch in seiner Karriere. Der Hollywoodstar hat sich im Laufe der Jahre nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur immer wieder an neuen Projekten versucht. Aktuell steht bereits das nächste große Vorhaben an: Gemeinsam mit Brad Pitt (62) und Matt Damon (55) soll er für "Ocean's 14" erneut in die Rolle des Danny Ocean schlüpfen. Damit beweist George einmal mehr, dass er auch mit 65 noch längst nicht ans Aufhören denkt.

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Getty Images George Clooney bei einem Gespräch im BFI Southbank in London

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Getty Images George Clooney in Venedig, August 2025

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Francois Guillot/AFP/Getty Images Matt Damon, George Clooney und Brad Pitt (v.l.), 2007