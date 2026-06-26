Benny Blancos Mutter sah Selena schon 2019 als seine Frau

Schon Jahre bevor Benny Blanco (38) und Selena Gomez (33) als Paar durchs Leben gingen, hatte Bennys Mutter eine klare Meinung: Sie sah die Sängerin als perfekte Frau für ihren Sohn. In seinem Podcast "Friends Keep Secrets" erzählte der Produzent jetzt, dass Mama Sandra Levin bereits 2019 beim Dreh eines Musikvideos mit Selena ins Schwärmen geriet und ihm empfahl, er solle eine Frau wie sie ehelichen. "Meine Mutter ist beim Videodreh und sie sagt, sie sitzt da einfach so und sagt: 'Schatz, du solltest Selena heiraten'", erinnerte er sich. Damals war Benny noch mit einer anderen Frau liiert und verstand den Hinweis kaum. Heute, nach der Hochzeit des Paares im September 2025 im kalifornischen Santa Barbara, klingt dieser Satz wie ein kleiner Blick in die Zukunft.

Benny erinnerte sich im Podcast auch daran, wie ihn Selena schon damals beeindruckte. Nach gemeinsamen Sessions oder Videodrehs sei er oft mit dem Gedanken nach Hause gegangen: "Wow, sie ist so cool. Sie ist wirklich cool", erzählte der Musiker. Selbst eine Ex-Freundin habe ihm später geschrieben, sie könne sich noch daran erinnern, wie positiv er früher schon über Selena gesprochen habe, berichtete Benny im Gespräch mit seinem Podcastgast Aaron Paul (46). Als dieser nachhakte, ob seine Mutter damals durch ihre Schwärmerei von der Sängerin den entscheidenden Anstoß für die spätere Beziehung gegeben habe, bestätigte Benny: "Meine Mutter hat den Samen gepflanzt."

Bei ihrem intimen Hochzeitsfest 2025 mit nur wenigen Gästen erlebten Benny und Selena dann den Moment, auf den seine Mutter wohl schon Jahre gehofft hatte. Heute nennt Benny seine Frau im Podcast nicht nur seine Partnerin, sondern auch stolz seine "beste Freundin". "Jeder sagt, man heiratet seinen besten Freund. Und sie ist meine verdammte beste Freundin", schwärmt er immer wieder. Mit der Hochzeit begann für das Paar, das von einer großen Familie träumt, ein komplett neues Kapitel, das seinen Anfang offenbar schon 2019 mit einem Satz von Mama Sandra nahm.

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IMAGO / Cinema Publishers Collection Selena Gomez und Benny Blanco, 2025

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez

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Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco an ihrem Hochzeitstag