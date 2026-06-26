Brooklyn Beckhams Ex Tallia nimmt Abschied von ihrem Vater

Traurige Nachrichten für Tallia Storm (27): Die frühere Jugendliebe von Brooklyn Beckham (27) trauert um ihren Vater Sascha Hartmann, der im Alter von 57 Jahren in Lugano in der Schweiz gestorben ist. Die Sängerin machte den schweren Verlust nun auf Instagram öffentlich und teilte emotionale Worte und Erinnerungen mit ihren Followern. In ihrer Story schreibt Tallia: "Mir fehlen die Worte. Mein Herz ist gebrochen. Ich kann das alles nicht begreifen. Unsere Welt ist zerbrochen und wird nie wieder dieselbe sein." Auch ihre Mutter Tessa Hartmann, ein bekanntes TV-Gesicht, meldet sich in einem eigenen Post zu Wort und beschreibt, wie plötzlich sich ihr gemeinsames Leben verändert hat.

In ihrem herzzerreißenden Statement findet Tallia nur mühsam Worte für ihren Schmerz. Ihr Vater sei ihr Held gewesen, selbstlos und fürsorglich, und habe ihr alles beigebracht, was sie wisse. Vor allem ihre große Leidenschaft für die Musik verbindet die Künstlerin mit Sascha: "Mein Traum von der Musik stammt von meinem Papa – er war der großartigste Musiker, der großartigste Künstler, den ich je gekannt habe." Gleichzeitig teilt Tallia auch den Beitrag von ihrer Mutter Tessa, die erzählt, dass Sascha erst im Dezember mit ihr umgezogen sei.

Tessa zufolge ist Sascha plötzlich in Lugano in der Schweiz verstorben. Dort fand das Paar vor wenigen Monaten ein neues Zuhause. "Diesen August hätten wir eigentlich unseren 30. Hochzeitstag feiern sollen. Stattdessen organisiere ich nun seine Beerdigung", schrieb die 56-Jährige mit herzzerreißenden Worten auf der Onlineplattform. Privat gelten die Hartmanns als eng verbunden. Neben Tallia gehören auch ihre Geschwister Valentina, Johnnie und Zachary dazu. In ihrem Abschiedspost bezeichnet Tessa ihren verstorbenen Ehemann als ihren Menschen, Seelenverwandten, besten Freund und den Vater ihrer Kinder.

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Instagram / talliastorm Sascha Hartmann und seine Tochter Tallia Storm, Oktober 2020

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Instagram / talliastorm Tallia Storm, Sängerin, 2024

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Instagram / tessahartmann1 Tallia Storm und ihre Familie