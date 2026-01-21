Victoria Beckham mochte auch Brooklyns Ex-Freundin nicht

Brooklyn Peltz-Beckham (26) sorgt weiterhin für Gesprächsstoff, und diesmal ist es seine Ex-Freundin Tallia Storm (27), die ihre Sicht der Dinge teilt. Im Gespräch mit Mirror erinnerte sich die Sängerin an ihre Teenager-Beziehung mit Brooklyn im Jahr 2014 und ließ dabei wenig Zweifel daran, dass sie im aktuellen Familienstreit auf seiner Seite steht. Tallia behauptet, Victoria Beckham (51) habe sie damals nicht gemocht und sogar Paparazzi vor einem ihrer Konzerte platziert. Ein anderes Mal sei Brooklyn aufgrund von Victorias Einfluss nicht zu einer Gala erschienen, obwohl er ursprünglich zugesagt hatte. "Offensichtlich mochte sie mich nicht", erklärte Tallia und bezeichnete die Aufmerksamkeit um ihre Beziehung als "unnötigen PR-Wirbel".

Rückblickend beschreibt Tallia Brooklyn als einen bodenständigen und "coolen" Teenager, den Ruhm nicht sonderlich beeindruckte. Sie schilderte jedoch, dass der Umgang mit den öffentlichen Erwartungen und dem Druck als Mitglied einer der berühmtesten Familien der Welt damals wie heute eine Herausforderung für ihn gewesen sei. Besonders hebt die Sängerin hervor, wie sehr sie Brooklyns jüngstes Statement über seine Familie bewundert. "Es erfordert Mut, so offen zu sein", so Tallia. Seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) sieht Tallia ebenfalls positiv und nennt die beiden ein "Traumpaar". Sie habe Brooklyn nie als jemanden wahrgenommen, der von Ruhm besessen sei, und wünscht dem Ehepaar alles Gute.

Brooklyn versetzte die Fans kürzlich in Aufregung, als er auf Instagram seine Eltern frontal anging. In seinem Post erklärte er offen: "Ich will mich nicht mit meiner Familie versöhnen." Besonders schockierend: Er warf Victoria vor, ihn auf seiner Hochzeit mit Nicola bloßgestellt zu haben – etwa durch ein "unangemessenes" Verhalten auf der Tanzfläche und die Absage des Brautkleids in letzter Minute. Auch das Auftauchen früherer Freundinnen bei seiner Feier machte Brooklyn zum Vorwurf. Während Victoria sich öffentlich nicht dazu äußerte, berichtete der Daily Express, dass die Designerin bereits eine Unterlassungsaufforderung an ihren Sohn vorbereitete. Ein Insider erklärte, das Schreiben richte sich nicht nur an Brooklyn, sondern gelte als "Warnung" an die ganze Familie Peltz-Beckham.

Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images Tallia Storm bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London, Dezember 2025

Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Burberry Autumn/Winter 2025 Show während der London Fashion Week