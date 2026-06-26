König Charles meidet Buckingham-Palast trotz Mega-Sanierung

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) werden auch nach Abschluss der umfangreichen Renovierungsarbeiten am Buckingham-Palast nicht dort einziehen. Das bestätigte der Palast jetzt im Rahmen des jährlichen Sovereign Grant Reports, der die Verwendung von Steuergeldern für offizielle Aufgaben der Royals und die Instandhaltung der Palastanlagen dokumentiert. Die Entscheidung des Königspaares bedeutet das Ende einer fast 200 Jahre alten Tradition: Seit Königin Victoria 1837 in den Palast einzog, residierte jeder britische Monarch dort. Charles und Camilla werden stattdessen weiterhin im nahegelegenen Clarence House in London wohnen.

Der Buckingham-Palast wird nach der Renovierung dennoch im Zentrum des royalen Lebens stehen. Er soll weiterhin als Schauplatz für Zeremonien, Staatsempfänge und als Arbeitsort des königlichen Haushalts genutzt werden – und künftig soll es auch mehr Möglichkeiten für die Öffentlichkeit geben, das Gebäude zu besuchen. "Seine Majestät hegt eine große Zuneigung für den Buckingham-Palast und tiefen Respekt für seine Rolle im royalen und öffentlichen Leben", hieß es in einem Statement des Palastes. Die seit 2017 laufende Sanierung, die rund 430 Millionen Euro kostet und bis 2027 abgeschlossen sein soll, umfasst die Erneuerung von Heizungsanlagen, Elektrik und Wasserleitungen – teils Systeme, die noch aus den 1950er-Jahren stammen. Staatsbesuche empfing Charles zuletzt auf Schloss Windsor, da der Palast während der Bauarbeiten eingeschränkt nutzbar war.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt die neue Offenheit bei den Finanzen des Königs. Erstmals veröffentlichte der Palast konkrete Zahlen zu den Steuerzahlungen von Charles. Demnach hat der Monarch seit seiner Thronbesteigung über 35 Millionen Euro an Steuern entrichtet, allein mehr als 13 Millionen Euro im Finanzjahr 2023/2024 und rund 15 Millionen Euro im darauffolgenden Jahr. Der Hof spricht von einem Bekenntnis zu mehr Transparenz rund um die Kosten der Monarchie. Parallel dazu zeigt der Bericht, dass Charles und seine Familie weiterhin zahlreiche Termine in ganz Großbritannien wahrnehmen – vom großen Staatsbankett bis zur Gartenparty, bei der der König und seine Frau die Nähe zu den Gästen suchen und sich immer wieder Zeit für kurze Gespräche und persönliche Begegnungen nehmen.

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