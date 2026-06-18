Neuer "Spider-Man"-Trailer zeigt den Hulk und Punisher

Peter Parker ist zurück – und diesmal bringt der neue Trailer zu "Spider-Man: Brand New Day" gleich zwei echte Fanlieblinge mit: den Hulk und den Punisher! Im frischen Vorgeschmack, den Sony jetzt auf YouTube veröffentlicht hat, sieht man Tom Holland (30) als Peter in New York mit unheimlichen, kaum kontrollierbaren Kräften kämpfen. Verzweifelt sucht er Hilfe bei Dr. Bruce Banner, gespielt von Mark Ruffalo (58), der ein Gerät entwickelt haben soll, das seine eigene Verwandlung in den Hulk unterdrückt. Doch die Situation gerät völlig außer Kontrolle, als Banner im Trailer plötzlich ausrastet, sich direkt vor Spider-Man in den grünen Wüterich verwandelt – und eine wilde Verfolgungsjagd durch die Wolkenkratzer der Stadt startet. Neben Hulk taucht auch Jon Bernthal (49) als Punisher auf, der an der Seite von Spidey in Action zu sehen ist.

Der Trailer zeigt einen sichtlich überforderten Peter, der an seinem eigenen Verstand zweifelt. "Was passiert mit mir? Ich verliere den Verstand. Ich bin völlig außer Kontrolle und ich muss das hier sofort irgendwie in Ordnung bringen", sagt Tom Holland im Clip. Auf der Suche nach Antworten landet er bei Bruce, der ihm erklärt, dass er einen Weg gefunden habe, mutierende DNA zu unterdrücken. Dazu trägt der Wissenschaftler ein spezielles Gerät, das ihn vor weiteren Hulk-Ausbrüchen schützen soll, und warnt Peter scherzhaft: Wenn er ihn jemals ohne das Gadget sehe, solle er lieber rennen. Genau dieses Szenario tritt dann ein: In einer Szene wird Bruce offenbar von einer unbekannten Macht zum Transformieren gezwungen, wenig später jagt der Hulk Spider-Man durch ein Bürogebäude, schleudert ihn mit einem gewaltigen Handschlag-Schallstoß durch die Luft und hängt ihm im wahrsten Sinne des Wortes im Netz. Außerdem bekommen die Fans kurze Einblicke in Kämpfe gegen den Ninja-Orden Hand und den Bösewicht Scorpion.

Inhaltlich knüpft der Film daran an, dass sich niemand mehr an Peter Parker erinnert und er nun als Vollzeit-Held unterwegs ist – während frühere Freunde ohne ihn weitermachen. Der innere Druck und seine unkontrollierbaren Veränderungen spielen dabei eine zentrale Rolle. Die offizielle Inhaltsangabe verspricht einen unsichtbaren, neuen Gegner, der nicht nur die Stadt, sondern auch die Menschen bedroht, die Peter trotz allem noch am Herzen liegen. Regie führt Destin Daniel Cretton, das Drehbuch stammt von Chris McKenna und Erik Sommers. Neben Tom Holland und Mark Ruffalo sind auch Zendaya (29) als MJ, Jon Bernthal als Punisher, "Stranger Things"-Liebling Sadie Sink (24) und Liza Colón-Zayas mit an Bord. In den Kinos soll "Spider-Man: Brand New Day" Ende Juli 2026 starten, Marvel-Fans können sich nach der bereits beachtlichen angekündigten Laufzeit damit auf ein besonders ausgedehntes Wiedersehen mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft freuen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige Anzeige

Imago Jon Bernthal als The Punisher am Set von Daredevil: Born Again in Brooklyn

Anzeige Anzeige

Imago Mark Ruffalo als Hulk in "Thor: Ragnarok"