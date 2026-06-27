Brad Pitt und Ines de Ramon: Keine Hochzeit in Sicht

Brad Pitt (62) und seine Freundin Ines de Ramon sind seit 2022 ein Paar – und das offenbar so harmonisch, dass die Schmuckdesignerin längst als vollwertiges Familienmitglied gilt. Wie Page Six jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtet, hat sich Ines bei Brads Familie eine feste Stellung erarbeitet. "Ines steht Brads Familie unglaublich nahe. Sie lieben sie alle sehr und haben sie von Anfang an mit offenen Armen empfangen", so die Quelle gegenüber Page Six. Dennoch soll eine Hochzeit für den Schauspieler kein Thema sein: "Brad hat keinerlei Heiratspläne, obwohl Ines sich bei allen so beliebt gemacht hat."

Der Insider schildert die Verbindung zwischen der 33-Jährigen und Brads Familie als ausgesprochen echt und ungezwungen. Sie verbringe Zeit mit dem Bruder und der Schwester des Schauspielers, mit Nichten und Neffen, nehme an Familientreffen teil und bemühe sich, jeden Einzelnen persönlich kennenzulernen. "Sie schreibt ihnen und bleibt außerhalb von Brad in Kontakt, was viel darüber sagt, wie eng sie geworden sind", so die Quelle weiter. Besonders hervorgehoben wird ihre lockere Art: "Ines ist sehr bodenständig und unkompliziert. Sie sitzt stundenlang mit allen zusammen und lacht und scherzt – das wirkt überhaupt nicht aufgesetzt."

Brad selbst sprach kürzlich in einem Interview mit dem Magazin GQ über seine Beziehung zu Ines. Auf die Frage, ob ihr erster gemeinsamer öffentlicher Auftritt bei einem Formel-1-Rennen bewusst geplant gewesen sei, lachte er und sagte: "Nein, das ist nicht so kalkuliert." Und weiter: "Wenn du mit solchen Berechnungen lebst – mein Gott, wie erschöpfend wäre das? Nein, das Leben entwickelt sich einfach. Beziehungen entwickeln sich." Ines war zuvor von 2019 bis 2022 mit dem Schauspieler Paul Wesley (43) verheiratet, der durch die Serie Vampire Diaries bekannt wurde. Brad wiederum hatte seine Scheidung von Angelina Jolie (51) im Dezember 2024 nach mehr als acht Jahren rechtlicher Auseinandersetzungen offiziell abgeschlossen.

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt im Juni 2025

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Imago Brad Pitt und Ines de Ramon beim Damentennis-Finale der French Open 2026 in Paris

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015