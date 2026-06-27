"Ich und die Walter Boys": Staffel drei startet im August

Netflix-Fans von "Ich und die Walter Boys" können sich den 6. August 2026 schon mal dick im Kalender anstreichen: An diesem Tag startet die dritte Staffel der beliebten Romanceserie auf dem Streamingdienst. Wie gewohnt dürften alle neuen Episoden auf einmal veröffentlicht werden. Das Drama rund um Jackie, Cole und Alex geht damit weiter – und verspricht erneut jede Menge Herzschmerz, Liebeswirrwarr und emotionale Höchstmomente. In Staffel drei steht das Liebesdreieck zwischen Jackie, Cole und Alex endlich vor einer Entscheidung.

Jackies Geständnis und Alex' verletztes Mithören treiben einen Keil zwischen die Brüder, während Alex mit Kiley und Dylan seinerseits in ein neues Gefühlschaos schlittert. Gleichzeitig rückt eine Familienkrise in den Vordergrund, denn Georges Gesundheitsprobleme zwingen alle Walter Boys dazu, zusammenzuhalten. Mit dem nahenden Schulabschluss wächst zudem der Druck auf die gesamte Gruppe. Nikki Rodriguez (23) als Jackie und Sarah Rafferty (53) als Katherine Walter kehren ebenso zurück wie der Rest der Stammbesetzung. Neu dabei sind Chad Rook als cooler Drag-Racer Mac, der Coles Talent entdeckt, Naveen Paddock als charmanter New Yorker Praktikant Eliot sowie Erin Karpluk als Georgess nomadische Schwester Hannah – die ihre Söhne Isaac und Lee einst zurückließ und nun nach langer Abwesenheit wieder auftaucht.

Netflix hat Romance-Fans schon vor einem Monat mit einer echten Überraschung abgeholt: Noch bevor Staffel drei überhaupt startet, hat der Streamingdienst die Serie bereits um eine vierte Staffel verlängert. Heißt: Das Gefühlschaos in Silver Falls ist noch lange nicht vorbei. Showrunnerin Melanie Halsall jubelte damals gegenüber Tudum: "Ich weiß, dass ich für die Autoren, die Besetzung und die Crew spreche, wenn ich sage, dass es unglaublich aufregend ist, für eine vierte Staffel in die Welt von Silver Falls zurückzukehren. Wir sind alle unglaublich dankbar und freuen uns riesig darauf, uns wieder hineinzustürzen."

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Getty Images Ashby Gentry, Nikki Rodriguez und Noah LaLonde beim Fototermin zu Netflix’ "My Life With The Walter Boys" in New York, 27. August 2025

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Getty Images Nikki Rodriguez bei Netflix Tudum 2025 im The Kia Forum in Inglewood, Kalifornien

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Netflix Nikki Rodriguez als Jackie und Ashby Gentry als Alex in "Ich und die Walter Boys", Staffel 2