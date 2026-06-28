Ed Kelce berichtet über Gewichtsverlust & neue Kleidergröße

Ed Kelce, der Vater der NFL-Stars Jason (38) und Travis Kelce (36), hat sich jetzt auf Instagram sichtbar schlanker präsentiert und offenbart, dass er "vor ein paar Jahren" noch Hemden in Größe 2XL getragen habe. Mittlerweile habe er "ganz schön viel Gewicht verloren" und passe nun in XL-Shirts. Wie genau er die Kilos verloren hat, verriet er seinen Fans jedoch nicht.

In einem weiteren Video meldete sich Ed aus Sea Isle City zu Wort, wo er sich in einem grauen Poloshirt mit dem Logo der Philadelphia Eagles in Szene setzte – der früheren NFL-Heimat von Sohn Jason. Auf der Vorderseite prangte ein Patch der Eagles Autism Foundation. Ed kündigte an, das Shirt beim Benefizevent in Sea Isle City von möglichst vielen Spielern, Prominenten und Besuchern unterschreiben zu lassen, um es anschließend zu verlosen und zusätzliche Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Die Eagles Autism Foundation liegt der Familie Kelce schon länger am Herzen. Vor allem Jason engagiert sich seit Jahren rund um Projekte im Umfeld seines früheren Teams, bei dem er seine NFL-Karriere verbrachte. Auch seine Frau Kylie (34) tritt immer wieder bei gemeinsamen Aktionen an seiner Seite auf. Ed und Donna Kelce (73) wurden in den vergangenen Jahren selbst zu bekannten Gesichtern im Umfeld ihrer Söhne und sorgen mit ihren öffentlichen Auftritten regelmäßig für Gesprächsstoff.

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Getty Images Ed Kelce, Vater von Travis und Jason Kelce

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Instagram / papakelce Ed Kelce, Juni 2026

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football

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