Travis Kelces Vater verrät süße Details zum Heiratsantrag

Travis Kelce (35) hat um die Hand von Taylor Swift (35) angehalten – und dabei nichts dem Zufall überlassen! Der Footballstar war laut seines Vaters Ed Kelce äußerst darauf bedacht, den Antrag unvergesslich zu gestalten. Unterstützung bekam Travis nicht nur von seinem eigenen Vater, sondern auch von Taylors Vater Scott. "Scott und ich haben ihm klargemacht: 'Wenn du es tust, ist es das Besondere. Also, mach dir keine Gedanken darüber, wo. Mach es einfach'", erzählte Ed gegenüber Today Australia. Schlussendlich überraschte Travis die Sängerin vor rund zwei Wochen bei einem romantischen Spaziergang.

Die romantische Überraschung fand bei einem beschaulichen Ausflug in die Natur statt. Im Garten von Lee's Summit in Missouri, kurz bevor das Paar zum Abendessen aufbrechen wollte, hielt Travis um Taylors Hand an. Ed schilderte im Interview, dass das Paar direkt nach der Verlobung per FaceTime seine und Taylors Eltern kontaktierte, um die frohe Botschaft zu verbreiten. Nur wenige Tage nach dem Antrag feierten die frisch Verlobten zusammen mit Travis' Eltern bei einem gemütlichen Essen in Kansas City. Taylor kochte für alle, und gemeinsam verbrachte man einen entspannten Abend auf der Terrasse. "Es war wunderschön, sie so verliebt zu sehen", schwärmte Ed.

Schon das Kennenlernen des American-Football-Stars und der Sängerin verlief wie ein Märchen: Bei einem ihrer Konzerte wollte Travis Taylor ein Freundschaftsarmband mit seiner Telefonnummer überreichen. Obwohl ihm das nicht gelang, hatte diese Geste offenbar Eindruck bei Taylor hinterlassen und sie dateten einander. Seit September 2023 sind die beiden Superstars als Powerpaar unterwegs.

© Emily Curiel/The Kansas City Star via ZUMA Press Wire Taylor Swift und Ed Kelce bei einem Footballspiel

Getty Images Taylor Swift und Ed Kelce

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Juni 2025 in Florida