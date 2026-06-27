Spendenparty: Jason Kelce trinkt Bier für den guten Zweck

NFL-Legende Jason Kelce (38) hat am Mittwoch, dem 24. Juni, in Sea Isle City, New Jersey, die Festivitäten rund um seinen jährlichen Spendenmarathon für die Eagles Autism Foundation eröffnet. Im Beach-Restaurant Ocean Drive übernahm er dabei eigenhändig den Zapfhahn und sorgte als Barkeeper für gute Stimmung. Gegenüber People versprach der ehemalige Footballstar seinen Gästen: "Ich werde dafür sorgen, dass ich ihnen eine so tolle Zeit wie möglich bereite." Auch seine Frau Kylie Kelce (34) war mit von der Partie – sie startete den Tag sportlich bei einer Yoga-Session im Rahmen des Events. Und selbst Mutter Donna Kelce (73) ließ es sich nicht nehmen, bei der mehrtägigen Veranstaltung dabei zu sein.

Am darauffolgenden Tag, dem 25. Juni, stand der Beer Bowl auf dem Programm – ein Biertrink-Wettkampf, bei dem für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stolze 43.603 Euro Preisgeld winken. Jason trat dabei mit seinem Team an, um den Titel des Beer Bowl Champions zu erringen. Selbstbewusst erklärte er gegenüber People: "Wir werden sehen, wer das beste Bier-Trinkteam ist." Und dass er gut vorbereitet in den Wettkampf geht, ließ er ebenfalls durchblicken: "Ich bin gut, ich bin wirklich gut in allem, was mit Bier zu tun hat. Ich halte gut mit." Jason ist gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce (36) Mitinhaber der Biermarke Garage Beer – Erfahrung bringt er also durchaus mit.

Die Eagles Autism Foundation liegt Jason besonders am Herzen. Gegenüber People erklärte er, die Organisation habe "seit ihrer Gründung in Philadelphia fantastische Arbeit geleistet" und eine "Menge Geld für Forschung, Interessenvertretung, Programme und Unterstützung für Familien sowie für die Aufklärung über Autismus gesammelt." Sea Isle City ist für die Familie ohnehin ein vertrauter Ort: Jason und Kylie besitzen dort ein Haus und verbringen gemeinsam mit ihren vier Töchtern Wyatt, Elliotte, Bennett und Finley so viel Zeit wie möglich an der Küste. "Wir bringen die Mädchen runter, wir haben ein Haus hier, wir kommen ständig nach Sea Isle, so oft wir können", erzählte Jason. Die Stimmung in dem kleinen Küstenort beschrieb er schwärmerisch als "eine großartige Energie und einen guten Geist."

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Getty Images Jason Kelce beim Par-3-Contest vor dem Masters in Augusta

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Getty Images Bei der Qualifikation in Talladega: Jason Kelce auf dem Grid der Ag-Pro 300

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Getty Images Jason Kelce und Kylie Kelce bei der Weltpremiere von "Kelce" in Philadelphia, präsentiert von Thursday Night Football