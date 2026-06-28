Lisa Vanderpump spricht offen über TomToms unsichere Zukunft

Lisa Vanderpump (65) ist gerade mit dem Kopf eigentlich ganz woanders – nämlich in Las Vegas, wo sie am 11. Juni ihr erstes Hotel eröffnet hat. Doch während die Realitystar-Unternehmerin euphorisch von ihrem neuen Projekt schwärmte, ließ sie gegenüber dem Magazin TMZ auch eine überraschende Andeutung fallen: Die Zukunft ihrer Westküsten-Restaurants, allen voran TomTom in Los Angeles, scheint alles andere als gesichert. Zwar betonte sie, dass TomTom im Moment nicht vor dem Aus stehe, deutete aber an, dass harte Businessentscheidungen manchmal unausweichlich seien – gerade in Kalifornien, das sie als besonders schwierigen Standort bezeichnete.

Ganz anders klingt es, wenn Lisa über Las Vegas spricht. "Vegas ist der Spielplatz der Welt. Es ist so zugänglich für so viele Menschen. Ich bin ein riesiger Fan von Las Vegas", schwärmte sie gegenüber dem Magazin Ok!. Ihr neues The Vanderpump Hotel im The Cromwell direkt auf dem Las Vegas Strip ist ein echtes Herzensprojekt – vollgepackt mit persönlichen Erinnerungen, Familienfotos, Hundeporträts und einem Wandgemälde, das sie durch eine regnerische Londoner Straße zeigt. In der Lobby empfängt die Gäste eine rote britische Telefonzelle. Ein besonderes Highlight ist die Gigolo Bar, die zu Ehren ihres verstorbenen Hundes Giggy gestaltet wurde – inklusive riesiger Statue. "Er steht für sehr viel für mich. Durch unsere Stiftung haben wir über 3.000 Hunde in Los Angeles gerettet", erklärte Lisa.

Mit über 40 Restaurants, Bars und Hotels hat die gebürtige Britin bereits ein beachtliches Imperium aufgebaut. Neben dem neuen Hotel betreibt sie in Las Vegas unter anderem den Vanderpump Cocktail Garden im Caesars Palace, Vanderpump à Paris im Paris Las Vegas sowie Pinky's by Vanderpump im Flamingo Las Vegas. Dass sie selbst vor der Hoteleröffnung nervös war, gab sie offen zu: "Man ist immer nervös, wenn man sich exponiert. Das ist sehr persönlich für mich", so die Unternehmerin. An ihrer Seite hat sie dabei ihre Tochter, die nicht nur das gesamte Hotelgeschäft mitbetreut, sondern auch die Vanderpump Dog Foundation leitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Vanderpump, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Vanderpump bei der Premiere der elften Staffel "Vanderpump Rules", Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lisa Vanderpump, "The Real Housewives of Beverly Hills"-Star