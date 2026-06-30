David Schwimmers Ex-Frau Zoe verlobt sich mit Promiarzt

Zoe Buckman (40) ist verlobt! Die britische Künstlerin wird den amerikanischen Orthopädiechirurgen Justin Saliman heiraten. Die freudige Nachricht teilte Zoe auf Instagram mit einer Reihe romantischer Bilder, die am vergangenen Wochenende auf dem englischen Land entstanden sind – und auf denen Justin vor ihr auf die Knie geht und ihr den Ring präsentiert. "In einer Hitzewelle auf dem britischen Land wurde mein Freund mein Verlobter", schrieb Zoe zu den Fotos und ergänzte: "Ihn zu treffen war bereits ein erfülltes Gebet – jetzt weiß ich wirklich nicht, was ich mit diesem Maß an Dankbarkeit anfangen soll!"

In ihrem emotionalen Post widmete die Künstlerin auch ihrer verstorbenen Mutter Jennie Buckman Worte, die 2019 nach einem langen Kampf gegen Brustkrebs gestorben ist: "Ich weiß, dass meine Mama ruht und glücklich ist zu wissen, dass ihre Tochter dich gefunden hat." Justin ist ein in Beverly Hills ansässiger Chirurg, der an der berühmten Cedars-Sinai-Klinik in Los Angeles tätig ist. Bis zum Herbst 2024 war der 52-Jährige mit Modern Family-Berühmtheit Sofia Vergara (53) zusammen.

Für Zoe ist das nicht die erste Ehe. Sie ist die Ex-Frau von Friends-Star David Schwimmer (59). Zoe und David hatten sich 2007 in London kennengelernt, als er dort einen Film drehte und sie in einem Club als Kellnerin arbeitete. 2010 heirateten sie, ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter Cleo zur Welt. Die Trennung der beiden folgte 2017, doch das Ex-Paar pflegt bis heute ein gutes Verhältnis und zieht die heute 15-jährige Cleo gemeinsam groß.

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Instagram / zoebuckman Zoe Buckman und Justin Saliman, Juli 2026

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Instagram / sofiavergara Sofía Vergara und Justin Saliman

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Getty Images Zoe Buckman und David Schwimmer 2016 in New York