Heidi Klum spricht über Toms entbehrungsreiche Kindheit

Heidi Klum (53) gibt einen seltenen Einblick in die Kindheit ihres Ehemanns Tom Kaulitz (36) und spricht offen über seine entbehrungsreichen Jahre in der DDR. In einem neuen Interview mit Superillu erzählt das Model, wie unterschiedlich ihre frühen Lebenswelten waren – sie selbst wuchs behütet in Bergisch Gladbach auf, Tom dagegen mit seinem Zwillingsbruder Bill (36) und ihrer alleinerziehenden Mutter in Magdeburg. Besonders ein Detail bleibt hängen: Die heute so glamouröse TV-Ikone beschreibt, dass für Tom damals sogar Badewasser und Joghurt als echte Luxusgüter galten. Trotzdem betont Heidi, dass genau diese Erfahrungen die beiden als Paar eng zusammenschweißen.

Im Gespräch schildert die Moderatorin, wie sehr sie Toms Vergangenheit berührt. Die Zwillinge seien "kurz vor dem Mauerfall" geboren worden und hätten früh lernen müssen, mit wenig auszukommen. "Das muss hart gewesen sein", sagt Heidi über Toms bescheidene Kindheit und ergänzt, dass dies auch für dessen Mutter gegolten habe, die ihre Jungs allein großzog. Besonders eindrücklich bleibt für sie die Erinnerung an die Erzählungen aus dem Badezimmer der Familie: "Badewasser. Da wurde eine volle Wanne von allen benutzt", zitiert Superillu das Model. Auch Joghurt sei nur selten im Kühlschrank gewesen, "obwohl die Jungs total scharf drauf waren". Aus Sicht der GNTM-Chefjurorin haben diese Umstände Tom bis heute geprägt – er sei "null verschwenderisch" und ein sehr bescheidener Typ.

Gleichzeitig betont Heidi, dass ihre gemeinsame Basis gerade durch diese unterschiedlichen Prägungen gestärkt wird. Sie selbst beschreibt ihr eigenes Elternhaus als bodenständig, mit viel Familiensinn und einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl – genau diese Werte teile sie mit dem Musiker. "Am Ende des Tages haben Tom und ich dieselben Werte, und deshalb funktioniert das auch so supergut mit uns", erklärt sie im Interview und findet dabei auch noch Zeit für einen kleinen Scherz über ihren "Ossi". Wie eng die Verbindung innerhalb der Familie ist, bekommen Fans auch regelmäßig in Projekten wie der Doku-Reihe "Kaulitz & Kaulitz" zu sehen, in der Tom und Bill immer wieder persönliche Erinnerungen teilen und zeigen, wie sehr sie trotz aller Erfolge aneinander und an ihren Wurzeln festhalten.

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2025

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Imago Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026

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Getty Images Heidi Klum bei der House of Magnum Afterparty im Palais Stéphanie in Cannes, 14. Mai 2026