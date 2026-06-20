Familie kämpft für baldige Überführung von Oliver Tree (†32)

Nach dem tragischen Tod von Oliver Tree (†32) arbeitet seine Familie mit Hochdruck daran, den Leichnam des Sängers aus Brasilien zurück in die USA zu holen. Wie TMZ unter Berufung auf einen Sprecher der Familie berichtet, haben die Angehörigen rechtliche Unterstützung hinzugezogen, um die notwendigen Formalitäten für die Überführung zu bewältigen. Der Prozess sei zwar noch nicht vollständig abgeschlossen, befinde sich aber kurz vor dem Ende. Oliver war am 14. Juni 2026 gestorben, nachdem sein Helikopter in Brasilien mit einem anderen Hubschrauber zusammengestoßen war. Er war einer von insgesamt sechs Menschen, die bei dem Unglück ums Leben kamen.

Während die Formalitäten geregelt werden, melden sich immer mehr Menschen aus Olivers engem Umfeld mit emotionalen Statements zu Wort. Seine Mutter Christine Begin Nickell veröffentlichte einen bewegenden Facebook-Beitrag. Darin schrieb sie über ihren Sohn, er habe "diese Welt zu einem besseren Ort gemacht". Auch Melanie Martinez (31), die Ex-Partnerin des Musikers, erinnerte in den sozialen Netzwerken an ihn. Und auch Fiona Chernavskaya, die zum Zeitpunkt seines Todes seine Freundin gewesen sein soll, teilte ihre Trauer öffentlich im Netz.

Oliver wurde nur 32 Jahre alt. Der Sänger und Songwriter hatte sich in der Musikbranche einen Namen gemacht und war vor allem für seinen unverwechselbaren, oft exzentrischen Stil bekannt. Sein Tod schockierte die Musikwelt und löste eine Welle der Anteilnahme aus. Nun gilt die Überführung seines Leichnams für Olivers Familie offenbar als wichtiger Schritt im Umgang mit dem plötzlichen Verlust.

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Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

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Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya

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Getty Images Oliver Tree beim Exit Festival 2024 in der Festung Petrovaradin, Novi Sad