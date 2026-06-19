Oliver Trees Mutter bricht Schweigen nach Helikopter-Unglück

Nach dem Tod von Sänger Oliver Tree (†32) hat sich nun auch seine Mutter Christine Begin Nickell zu Wort gemeldet. Die trauernde Mutter postete auf Facebook ein Kindheitsfoto ihres Sohnes und widmete ihm dabei emotionale Worte: "Unser lieber Sohn Oliver, du hast diese Welt zu einem besseren Ort gemacht. Wir sind so stolz auf dich. RIP." Dazu soll sie auch auf einen Kondolenzkommentar geantwortet haben: "Danke für diese lieben Gedanken. Es bedeutet uns sehr viel."

Auch Olivers Freundin Fiona Chernavskaya meldete sich in den vergangenen Tagen zu Wort. Auf Instagram dankte sie ihren Followern für "all die netten Worte" und bat gleichzeitig darum, Spekulationen über ihre Beziehung zu unterlassen: "Bitte habt etwas Respekt für meine Privatsphäre, wir haben unsere Beziehung sehr intim gehalten", so Fiona. Außerdem schrieb sie in einem früheren Post über den Sänger: "An meinen besten Freund: Wir haben zusammen 43 Länder und alle 7 Kontinente bereist. Die Magie, Inspiration und Freude, die du in mein Leben und das anderer gebracht hast, werden niemals vergessen oder ersetzt werden."

Oliver kam am 15. Juni bei einem Hubschrauberunglück in Rio de Janeiro ums Leben, als zwei Helikopter in der Luft kollidierten. Insgesamt sechs Menschen starben bei dem Absturz, darunter neben dem Musiker auch YouTuber Gaspar "Gaspi" Prim, Regisseur Lucas Vignale, Musikproduzent Lucas Brito Chaves sowie die beiden Piloten Charles Marsillac und Alexandre Souza. Noch kurz vor dem Unglück hatte Oliver ein Interview zum Album "Love You Madly Hate You Badly" gegeben und dabei auch über seine Pläne für sein Erbe gesprochen: "Wenn ich sterbe, geht das ganze Geld zurück an Künstler", sagte er in der Sendung "Zach Sang Show". Dafür habe er nach eigenen Angaben bereits eine Stiftung namens "Dr. Oliver Tree's Art Grants for Baby Geniuses" eingerichtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Tree beim iHeartRadio Z100 Jingle Ball 2021 Pre-Show in New York City

Anzeige Anzeige

Instagram / fijioa Oliver Tree und seine Freundin Fiona Chernavskaya

Anzeige Anzeige

Imago Oliver Tree live beim BottleRock im Napa Valley Expo, 2024