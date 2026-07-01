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Jack White (Musikproduzent)
So leiden Jack Whites (†) Kinder unter dem schweren Verlust

So leiden Jack Whites (†) Kinder unter dem schweren Verlust

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min
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Nach dem Tod von Jack White (†85) steht seine Witwe Rafaella Nussbaum vor einer der größten Herausforderungen ihres Lebens: Sie muss nicht nur selbst mit der neuen Situation zurechtkommen, sondern auch ihrem Nachwuchs durch diese schwere Zeit helfen. Die gemeinsamen Kinder Maximilian Noah und Angelina Melody verloren ihren Vater, als der Schlagerproduzent im Oktober 2025 starb. Wie Rafaella die beiden durch den Verlust begleitet, erzählte sie jetzt in der RTL-Sendung "Exclusiv" – und gewährte dabei auch Einblicke in eine lange leidvolle Vorgeschichte.

Besonders bewegend ist dabei, wie unterschiedlich die Geschwister mit dem Tod ihres Vaters umgehen. Die kleine Angelina ist erst zwei Jahre alt und kann den Verlust altersbedingt noch nicht einordnen. "Die Kleine ist zu klein, wenn sie irgendwo ein Foto sieht, dann sagt sie 'Papa'. Aber sie kriegt es nicht so mit", erklärte Rafaella. Bei ihrem siebenjährigen Sohn sieht die Situation ganz anders aus: "Aber Maxi ist da natürlich ... er spricht viel über den Tod, er hat Fragen", berichtete die Witwe. Diese Gespräche mit Maximilian gehören für sie zu den größten Herausforderungen, die sie im Alltag meistern muss.

Rafaella sprach in dem Interview auch darüber, dass die Beziehung zu Jack in den vergangenen Jahren von schweren Krisen geprägt war. Sie berichtete von mehreren Suizidversuchen des Musikproduzenten und erklärte, dass sie sich kurz vor seinem Tod von ihm getrennt hatte – auch, um sich selbst und die Kinder zu schützen. Jack, bürgerlich Horst Nussbaum, war eine prägende Figur der deutschsprachigen Schlagerwelt und hinterließ insgesamt sieben Kinder aus vier Ehen. Rafaella selbst war knapp 45 Jahre jünger als er und ist mittlerweile wieder neu vergeben.

Jack White mit seinem Sohn, August 2023
Instagram / rafaellanussbaum
Jack White mit seinem Sohn, August 2023
Jack White und Rafaella Nussbaum bei der Party zum 3-jährigen Jubiläum des Restaurants Grace im Hotel Zoo, Berlin 2018
Imago
Jack White und Rafaella Nussbaum bei der Party zum 3-jährigen Jubiläum des Restaurants Grace im Hotel Zoo, Berlin 2018
Jack White im August 2015
Imago
Jack White im August 2015
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