Fame? Mama von Bachelor Tim Reitz zweifelt an Kandidatin Kim

In der neunten Folge von Die Bachelors kommt es für Tim Reitz zu einem Mama-Check: Seine Mutter Susanne trifft die verbliebenen Kandidatinnen in Einzelgesprächen – und hat dabei besonders bei einer Frau ihre Bedenken. Über Kim, die als Social-Media-Managerin arbeitet, fällt Susanne ein hartes Urteil: "Ich glaube nicht, dass Kim die Mutter meiner Enkelkinder wird. Ich bin unsicher, ob es für Fame ist oder ob sie wirklich an ihm interessiert ist." Auch andere Kandidatinnen würden "eine Fassade" zeigen, vermutet die Mutter des Bachelors. Die Zweifel seiner Mutter bringen Tim ins Grübeln – obwohl er Kim letztlich doch mit zu den begehrten Dreamdates nimmt.

Dort spricht er die Bedenken dann offen an und fragt sie direkt: "Der Gedanke, der bei mir immer noch ein bisschen mitschwingt, ist, als du erzählt hast, was du beruflich machst. Du hast ja viel mit Social Media zu tun – ist das der Grund, warum du hier mitmachst?" Kim reagiert sichtlich überrascht und entgegnet: "Oh Gott, nein. Ich hätte da nie einen Gedanken dran verschwendet, ins Fernsehen zu gehen. Ich musste wirklich lange überlegen, ob ich das machen will. Ich bin schon seit fast acht Jahren im Hintergrund." Sie ergänzt außerdem: "Dass du nicht verstanden hast, dass ich dich gut finde, schockiert mich ehrlich. Ich hab von Anfang an gesagt, es wäre megaschön, sich hier zu verlieben." Tim zeigt sich nach dem Gespräch erleichtert und erklärt im Einzelinterview: "Ich habe keine Bauch- und Magenschmerzen mehr. Die letzten Bedenken, die ich hatte, wurden ausgeräumt."

Ganz woanders ging es in der Show derweil noch eine Stufe ernster zu. Bachelor Sebastian Paul machte im Finale in Namibia Nägel mit Köpfen. Nachdem er vor den Dreamdates alle anderen Frauen nach Hause geschickt hatte, blieb nur noch Nadja übrig. Bei der finalen Entscheidung sagte er ihr schließlich, dass er verliebt ist, überreichte die letzte Rose und fragte sie: "Möchtest du diese Rose annehmen und auch meine Freundin sein?" Nadja sagte Ja. Doch kaum war das romantische TV-Ende über den Bildschirm geflimmert, brodelte auch schon die Gerüchteküche. Laut einem Bericht des Berliner Kuriers, der sich auf einen Insider berief, sollen Sebastian und Nadja schon wieder getrennt sein.

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RTL Tim Reitz mit seiner Mutter Susanne bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Kim, "Die Bachelors"-Kandidatin 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026