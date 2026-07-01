Zurück in die 90er: Hailey Bieber glänzt mit neuem Retro-Bob

Hailey Bieber (29) hat zum Kahlschlag angesetzt und sich von ihrer langen Extensions-Mähne verabschiedet. Stattdessen setzt die Ehefrau von Justin Bieber (32) jetzt auf gepflegte Retro-Vibes. Auf Instagram präsentierte das Model seinen rund 53 Millionen Followern einen soften Long Bob (Lob), der optisch an die Neunzigerjahre erinnert. Verantwortlich für den frischen Look zeichnet die Hairstylistin Justine Marjan, die die Verwandlung im Netz stolz als "moderne Version des 90er-Lobs" beschreibt. Zusammen mit ihrer Kollegin Irinel de León kreierte sie für Hailey einen Haarschnitt, der gekonnt die Balance zwischen minimalistischer Eleganz und lässiger Coolness halten soll.

Der neue Look, von den Profis recht hochtrabend als "soft point blunt cut" betitelt, unterscheidet sich deutlich von Haileys früherem, sehr scharf geschnittenen Kinn-Bob. Die Spitzen fallen nun weich bis zum Schlüsselbein und werden von Stufen ergänzt, die das Gesicht sanft einrahmen. Auch farblich gab es ein saisonales Update: Statt kühlen Blondtönen regiert jetzt ein warmer Mokka-Braunton, den die Promi-Friseurinnen marketingwirksam als "Milchschokoladen-Nuance" inszenieren. Passend dazu wählte Make-up-Artist Leah Darcy einen bronzefarbenen Sommer-Teint – inklusive pfirsichfarbenem Blush, der ganz geschäftstüchtig vermutlich aus Haileys eigener Beauty-Linie "Rhode" stammt.

Mit dem frischen Schnitt befindet sich Hailey in Hollywood in bester Gesellschaft. Auch Off Campus-Darstellerin Ella Bright (19) trennte sich jüngst von ihren langen Haaren und trägt nun einen sogenannten Clavi-Cut, den Stylist Jacob Rosenberg für den großen Auftritt voluminös ausföhnte. Der große Vorteil dieser halblangen Frisuren liegt in ihrer absoluten Alltagstauglichkeit: Der Look wirkt im Sommer angenehm leicht, lässt den Trägerinnen bei akutem Hitzestau aber immer noch genügend Spielraum, um die Haare unkompliziert zu einem lässigen Dutt oder einem Zopf zusammenzubinden.

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haileybieber Model Hailey Bieber im Juni 2026

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Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

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Instagram / lilbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey Bieber