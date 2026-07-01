Mit Mama Cathy: Ludwig wünschte sich Red-Carpet-Auftritt

Für Cathy Hummels (38) war die Filmpremiere von "Minions & Monster" am Sonntag ein ganz besonderer Moment – und das nicht nur wegen des roten Teppichs. Ihr Sohn Ludwig war nämlich auf eigenen Wunsch mit dabei. Wie die Moderatorin jetzt auf Instagram verriet, war der Junge sofort Feuer und Flamme, als sie ihm von dem Event erzählte. Seine direkte Reaktion: "Mama, darf ich mitkommen?" Cathy stimmte zu – allerdings nur unter einer Bedingung: mit dem richtigen Kostüm. Ludwig erschien kurzerhand als Minion verkleidet und begeisterte damit auf dem Red Carpet.

Auf Instagram teilte Cathy mit ihren Followern, was ihren Sohn dazu bewogen hatte, um einen gemeinsamen Auftritt zu bitten. "Ich möchte alles machen, was du auch machst", soll der Achtjährige zu ihr gesagt haben – eine Reaktion, die die Influencerin nach eigener Aussage besonders rührte. In ihrem Beitrag betonte sie außerdem, wie wichtig es ihr ist, Kinder ernst zu nehmen und ihnen Raum zur eigenen Entfaltung zu geben – ohne Druck. Dass Ludwig sich auch schon für ihre anderen Projekte begeistert, zeigte er laut Cathy zuletzt, als er für ihren Auftritt in der Fußball-Show "absolut.fussball" einen LEGO-Pokal baute und diesen unbedingt selbst überreichen wollte. Und die Begeisterung für Filmpremieren hält an: Kaum war das Event vorbei, fragte Ludwig bereits nach dem nächsten gemeinsamen Auftritt.

Ludwig ist das einzige Kind der Moderatorin. Seine Eltern, Cathy und der frühere Fußballprofi Mats Hummels (37), hatten sich nach sieben Jahren Ehe und 14 gemeinsamen Jahren getrennt. Ob und wann Cathy ihren Sohn erneut zu einem Event mitbringen wird, bleibt abzuwarten, allerdings werden die beiden bestimmt wieder für einen Hingucker sorgen.

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Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig bei der "Minions & Monster"-Premiere, Juni 2026

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Imago Cathy Hummels bei der Deutschlandpremiere von "Minions & Monster" beim 43. Filmfest München

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Imago Cathy Hummels mit Sohn Ludwig bei der Premiere von "Minions & Monster" im Mathäser Filmpalast, München, 28.06.2026