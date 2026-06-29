WM als Familienbelastungsprobe? Cathy Hummels klärt auf

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft auf Hochtouren. Doch während Millionen Fans auf den Rasen schauen, bleibt eine Gruppe weitgehend im Verborgenen: die Partnerinnen der Spieler. Sie organisieren den Alltag, begleiten ihre Männer emotional durch Hochs und Tiefs, reisen mit Kindern um den halben Globus und stehen dabei selbst unter dem Druck der Öffentlichkeit. Wer diese Doppelbelastung aus eigener Erfahrung kennt, ist Cathy Hummels (38). Die Münchnerin war viele Jahre an der Seite von Fußballprofi Mats Hummels (37) bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften dabei – und weiß aus eigener Anschauung, was diese Zeit für Familien bedeutet. "Eine WM ist nicht nur für die Spieler eine Ausnahmesituation, sondern für die ganze Familie. Die Partnerinnen tragen oft einen großen Teil dazu bei, dass sich die Spieler voll auf ihre Leistung konzentrieren können. Das ist echte Teamarbeit", so Cathy im Interview mit dem Berliner Kurier.

Das Bild der klassischen Spielerfrau – still, schön, im Hintergrund – hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Frauen wie Annika Neuer, selbst erfolgreiche Handballerin, oder Sophia Havertz, die auf Social Media eine eigene Reichweite aufgebaut hat, stehen stellvertretend für eine neue Generation von Partnerinnen, die neben ihrer Rolle im Privatleben auch beruflich ihren eigenen Weg gehen. Cathy gehört zu den Pionierinnen dieser Entwicklung: Schon während ihrer Zeit mit Mats baute sie sich parallel eine eigene Karriere auf – als Moderatorin, Kolumnistin und Unternehmerin. Dabei war die Reise alles andere als geradlinig. Ihr Video-Tagebuch zur WM 2014 in Brasilien brachte ihr einen massiven Gegenwind aus dem Netz ein. Dennoch blieb sie konsequent auf ihrem eigenen Kurs. Genau diese Erfahrungen prägen heute ihren Blick auf das Thema. "Man möchte unterstützen, hat aber gleichzeitig sein eigenes Leben, seine Familie und oft auch seine eigene Karriere."

Cathy und Mats, der bei der WM als TV-Experte arbeitet, lernten sich 2007 kennen und waren über 14 Jahre lang ein Paar. Aus ihrer Ehe ging Sohn Ludwig hervor. Ihr wichtigster Rat an die Frauen der aktuellen deutschen Nationalspieler: Hilfe annehmen, Prioritäten setzen und nicht alles alleine stemmen wollen. "Genießt die Zeit und seid stolz auf euren Anteil an diesem Weg. Hinter jedem erfolgreichen Sportler stehen Menschen, die ihn auffangen, unterstützen und an ihn glauben. Am Ende gewinnt oder verliert man als Team."

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

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Getty Images Mats und Cathy Hummels im Juli 2016

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Imago Cathy Hummels mit Sohn Ludwig bei der Premiere von "Minions & Monster" im Mathäser Filmpalast, München, 28.06.2026