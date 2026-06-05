Fünfstellig: So viel Geld zahlt Christian Wolf Hazels Nanny

Christian Wolf (30) packt aus: In einem neuen TikTok-Video beantwortet der Unternehmer die Frage eines Fans, wie viel er und Model Romina Palm (27) im Monat für die Nanny ihrer Tochter Hazel zahlen – und diese Summe hat es in sich. Weil die Familie ständig unterwegs ist und ihre Betreuungsperson sich komplett nach ihrem Leben richten muss, geht es bei ihnen längst nicht um ein klassisches Au-pair-Modell. Die Nanny reist mit, ist quasi jederzeit abrufbereit und muss sich spontan an geänderte Pläne anpassen. All diese Faktoren haben am Ende dazu geführt, dass Christian und Romina für Hazels Nanny deutlich mehr als 10.000 Euro im Monat überweisen.

In dem Clip erklärt Christian ausführlich, warum er diese Investition für sinnvoll hält. Er erzählt, dass sie gezielt nach einer sehr qualifizierten Fachkraft gesucht haben, statt einfach irgendeine Betreuungsperson einzustellen. Die Frau, die sich heute um Hazel kümmert, hat einen beeindruckenden Lebenslauf, ist ausgebildete Pädagogin und hat bereits in mehreren Ländern gearbeitet. Dadurch kann sie die Kleine nicht nur beschäftigen, sondern auch gezielt fördern – ein Punkt, der dem Paar besonders wichtig ist. Christian vergleicht das mit Au-pairs und ähnlichen Modellen, bei denen seiner Erfahrung nach oft nur zwischen 500 und 1.500 Euro im Monat gezahlt wird. Für sich und Romina trifft das aber nicht zu, da sie der Nanny für ihren Rund-um-die-Uhr-Einsatz ein Vielfaches dieser Summen bezahlen.

Hazel wurde Anfang Mai ein Jahr alt. Ihre Eltern feierten den ersten Geburtstag ihrer Tochter in ihrer Villa auf Zypern, wo das Paar aktuell lebt. Romina meldete sich zu diesem Anlass mit emotionalen Worten auf Instagram zu Wort und teilte eine Reihe persönlicher Fotos aus dem Familienleben.

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IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Christin Wolf, Hazel und Romina Palm

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026