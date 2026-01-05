Spanx-Schreck bei Awards: Sara Foster entging knapp Panne

Auf dem roten Teppich der Critics' Choice Awards wurde es für Sara Foster (44) kurz brenzlig: Die Produzentin von "Nobody Wants This" erzählte im Gespräch mit E! News, dass ihre Spanx zu sehen waren. Ein Fotograf wies sie im letzten Moment darauf hin, dass ihre Shapewear unter dem Beinschlitz ihres Kleides hervorblitzte. So konnte die Schauspielerin verhindern, dass ihre figurformende Unterwäsche auf allen Aufnahmen des Abends zu sehen war. Ihre beeindruckende Monique-Lhuillier-Robe blieb damit der Hingucker des Abends.

Sara verriet dem Nachrichtenportal, dass sie das Kleid fast schon bei den Golden Globes 2025 getragen hätte. Das Team des Hollywoodstars war erst dagegen, da das Designerstück online erhältlich ist und damit vielleicht zu ordinär für eine Award-Show. Doch der Blondine machte dies nichts aus. "Mir ist das total egal", berichtete Sara. Den Auftritt rundeten goldene Riemchensandalen und zarter Schmuck ab. Auf dem Red Carpet posierte die 44-Jährige gemeinsam mit ihrer Schwester, der "Nobody Wants This"-Serienschöpferin Erin Foster.

Im Saal fieberten beide der Verkündung der Gewinner entgegen: "Nobody Wants This" war als "Beste Comedyserie" nominiert, dazu Adam Brody (46) als "Bester Schauspieler in einer Comedy" und Kristen Bell (45) als "Beste Schauspielerin". In allen drei Kategorien mussten sie sich jedoch geschlagen geben. Ausgezeichnet wurden stattdessen die Serie "The Studio", ihr Hauptdarsteller Seth Rogen (43) und die "Hacks"-Hauptdarstellerin Jean Smart (74).

Getty Images Sara Foster bei den Critics' Choice Awards 2026

Getty Images Erin Foster und Sara Foster bei den Critics' Choice Awards

ERIN SIMKIN/NETFLIX Kristen Bell und Adam Brody in der zweiten Staffel "Nobody Wants This"

