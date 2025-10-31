Erling Haaland war für Freundin Isabel nicht die erste Wahl

Erling Haaland (25) gewährt auf seinem neuen YouTube-Kanal nun seltene Einblicke in sein Privatleben. In einem Vlog spricht seine Freundin Isabel Haugseng Johansen offen über die Anfänge ihrer Beziehung und sorgt dabei für Aufregung. Isabel verriet, dass der norwegische Fußballstar zunächst nicht ihre Aufmerksamkeit gewonnen hatte. "Ich kannte nur deinen besten Freund, also war er derjenige, den ich zuerst mochte", erklärt sie lächelnd. "Aber als ich dich sah, habe ich meine Meinung geändert. Ich glaube, das ist Schicksal – auch wenn du das nicht so siehst." Der Manchester-City-Profi nahm die Enthüllung laut 20 Minuten mit einem Schmunzeln hin, während die Szene auf Social Media schnell viral ging.

Ein X-Post mit Isabels Aussagen erreichte Millionen von Aufrufen und löste teils heftige Reaktionen aus. Einige User lobten die ehrliche Art der Norwegerin, während andere kritisch reagierten und Erling sogar rieten, die Beziehung zu überdenken. Besonders polarisierte laut 20 Minuten ein Kommentar, der Isabels Worte mit toxischen Männlichkeitsbildern in Verbindung brachte: "Das ist der Scheiß, der Kerle dazu bringt, Andrew Tate zu schauen." Der umstrittene Influencer reagierte darauf mit einem zustimmenden Emoji, was die Diskussion weiter anheizte und für noch mehr Aufmerksamkeit sorgte.

Abseits des Wirbels um den viralen Clip zeigt der neue YouTube-Kanal, wie das Paar seinen Alltag gestaltet. Haaland gibt Einblicke in Ernährung und Training und lässt dabei auch private Momente zu. Das Paar kennt sich bereits seit Kindheitstagen aus der gemeinsamen Heimatstadt Bryne in Norwegen. Beide spielten im selben Fußballverein, doch erst Jahre später machte Isabel den ersten Schritt: "Sie hat mir eine Nachricht geschickt", erklärt Erling. "Also hat sie mich angesprochen, ich habe sie nicht angesprochen." Heute präsentieren sich die beiden regelmäßig auf öffentlichen Terminen als starkes und liebevolles Paar. Es bleibt abzuwarten, ob Fans durch die neuen YouTube-Videos noch tiefere Einblicke in ihr Leben bekommen.

Getty Images Erling Haaland, Fußballstar

Getty Images Erling Haaland mit seiner Partnerin Isabel im Juni 2023

Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023