Diese Meisterwerke inspirierten Christopher Nolans "Odyssee"

Am 16. Juli startet Christopher Nolans (55) lang erwartetes Epos "Die Odyssee", das bereits vor Kinostart Rekorde bricht – und der Regisseur hat seine Hauptdarsteller und sein gesamtes Team schon vor Drehbeginn auf das Projekt eingestimmt. Dafür ließ er Cast und Crew zwei Filmklassiker schauen, die ihm selbst als Inspiration dienten. In Matt Damon (55), Anne Hathaway (43) und Tom Holland (30) hat der Filmemacher dabei ein hochkarätiges Ensemble versammelt. Matt spielt den kriegsmüden König Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg den beschwerlichen Weg nach Hause antritt, während Anne als seine Frau Penelope in Ithaka auf seine Rückkehr wartet und Tom als Sohn Telemachos aufbricht, um den Vater zu suchen.

Gegenüber der New York Times verriet Christopher, welche beiden Werke er vor den Dreharbeiten gemeinsam mit seinem Team gesehen hat: Andrei Tarkovskis "Andrej Rubljow" aus dem Jahr 1966 und Akira Kurosawas Samurai-Epos "Ran". Ersterer habe "auf alle Beteiligten ziemlichen Eindruck gemacht". "Die Texturen sind wirklich bemerkenswert", so der Regisseur. Bei Akiras Werk war er selbst zunächst nicht sicher, ob es relevant sein würde: "Ich habe ihn eher als Experiment gezeigt." Im Rückblick sei der Einfluss jedoch unübersehbar: "Er ist zwar ganz anders gefilmt, aber da ist diese Beziehung zwischen der Umgebung und dem Wind. Wenn ich mir [unseren] fertigen Film jetzt ansehe, denke ich, dass er einen riesigen Einfluss hatte."

Christopher gilt seit Jahrzehnten als einer der einflussreichsten Regisseure Hollywoods. Mit Werken wie "Inception", "Interstellar" und zuletzt "Oppenheimer" hat er sich einen Ruf für visuell spektakuläre und thematisch vielschichtige Blockbuster erarbeitet. Mit "Die Odyssee" wagt er sich nun erstmals an einen Stoff aus der griechischen Mythologie heran. Im selben Interview beschrieb Christopher seinen Hauptcharakter Odysseus als "sehr vielschichtigen Charakter" – einen "Trickser, jemand, der klug und gerissen ist". Um das zu veranschaulichen, zog er sogar einen ikonischen Vergleich: "Auf Star Wars-Verhältnisse übertragen wäre das Han Solo – aber Han Solo ist nicht der Held von 'Star Wars', das ist Luke Skywalker."

Anzeige Anzeige

Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

Anzeige Anzeige

Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

Anzeige