"Der Teufel trägt Prada"-Musical: Sie wird die neue Miranda

Nach dem Hype um Der Teufel trägt Prada 2 steht jetzt auch die Musical-Adaption im Rampenlicht: Die international bekannte deutsche Schauspielerin und Musicaldarstellerin Florence Kasumba (49) übernimmt im "Der Teufel trägt Prada"-Musical die Rolle der gefürchteten Chefredakteurin Miranda Priestly. Das gab Stage Entertainment jetzt auf Instagram bekannt. Ab Dezember ist die 49-Jährige in der Titelrolle im Hamburger Stage Theater "Neue Flora" zu sehen. Dabei war es kein Geringerer als Elton John (79), der Florence persönlich für die Hauptrolle ausgewählt hat. "Miranda Priestly braucht Autorität, Intelligenz, Charisma und Stil – und Florence Kasumba hat alles davon. Sie hat eine außergewöhnliche Präsenz, die einen Raum sofort verwandelt, sobald sie ihn betritt", schwärmte er laut einer Mitteilung auf der Webseite von Stage Entertainment.

Florence selbst freut sich auf die Herausforderung: "Miranda Priestly ist eine der faszinierendsten Figuren der Popkultur – brillant, kompromisslos und voller Überraschungen. Diese Rolle auf die Bühne zu bringen und ihr meine eigene Interpretation zu geben, ist eine außergewöhnliche Herausforderung und große Ehre", erklärte die Schauspielerin laut Tag24. Die weiteren Hauptrollen sowie die komplette Besetzung des Musicals will Stage Entertainment zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Bis Ende Oktober läuft im Stage Theater "Neue Flora" noch das Musical "Tarzan".

Die Schauspielerin bringt für die Rolle einiges mit: Neben ihrer langjährigen Bühnenerfahrung hat sie auch eine echte Leidenschaft für Mode – so zierte sie bereits das Cover der Vogue und ist regelmäßig bei der Berlin Fashion Week zu Gast. Auf der Musicalbühne startete Florences Karriere, als Elton sie schon früh persönlich für die Titelrolle in seinem Musical "Aida" auswählte. Es folgten Auftritte in Produktionen wie Mamma Mia!, "Cats" und König der Löwen. Auch im Film ist sie längst eine feste Größe: Seit 2016 gehört Florence zum Marvel-Universum, wo sie die Kriegerin Ayo verkörpert – unter anderem in Black Panther und "Avengers: Infinity War". Darüber hinaus ermittelte sie auch als Tatort-Kommissarin.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada"

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Kasumba beim Deutschen Filmpreis 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John bei seinem "Never Too Late"-Debüt in Europa beim London Film Festival 2024