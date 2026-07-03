Franka Potente seit drei Jahren "freundschaftlich getrennt"

Franka Potente (51) und ihr Ehemann Derek Richardson (50) haben sich getrennt – und das schon vor rund drei Jahren. In einem Interview mit der Zeit wird das nun am Rande erwähnt: Gemeinsam kümmern sich die beiden weiterhin um ihre zwei gemeinsamen Töchter, die 15-jährige Poppy und die 13-jährige Georgie. Franka, die mit dem Film "Lola rennt" einst ihren Durchbruch feierte, lebt seit vielen Jahren in Los Angeles, wo auch Derek zu Hause ist. Das Paar hatte 2012 geheiratet.

Im selben Interview sprach Franka auch über ihre Karriere in Hollywood und zog eine ernüchternde Bilanz. So bereut sie etwa, einst Rollen in Erfolgsserien wie "Ally McBeal" oder "Alias" abgelehnt zu haben. "Ich bin ein Movie-Star, ich mach' doch kein Fernsehen", habe sie damals gedacht – ein Fehler, wie sie heute offen zugibt. Ihre Prioritäten haben sich inzwischen verschoben: Wenn sie ein oder zwei gute Projekte im Jahr habe, ihre Rechnungen bezahlen und mit ihren Kindern in den Urlaub fahren könne, sei sie glücklich. Zudem sei das Leben in L.A. nicht gerade billig – weswegen sie auch ihren Plan, nur noch hinter der Kamera zu stehen, schließlich verworfen habe.

"Das Leben hier in L.A. ist wahnsinnig teuer. Die öffentlichen Schulen sind nicht so doll, deshalb gehen unsere Kids auf eine Privatschule, eine katholische Mädchenschule. Die war noch am billigsten, aber das Geld muss ja trotzdem irgendwie reinkommen", erzählt Franka gegenüber Zeit, "also arbeite ich wieder als Schauspielerin." Franka wurde 1998 mit dem Film "Lola rennt" zum internationalen Star und zog danach nach Hollywood, wo sie unter anderem an der Seite von Matt Damon (55) in "Die Bourne Identität" zu sehen war.

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Imago Franka Potente beim GQ Men of the Year Award 2024 in der Orangerie des Schloss Charlottenburg in Berlin

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Imago Derek Richardson und Franka Potente bei der Premiere von "30 Miles from Nowhere" in Los Angeles, 28. Februar 2019

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Getty Images Franka Potente bei den Bambi Awards im November 2024