Russell Crowe lehnte intime "Gladiator"-Szene entschieden ab

Russell Crowe (62) hat auf dem Filmfestival in Taormina überraschende Einblicke in die Entstehung eines der erfolgreichsten Historienfilme aller Zeiten gegeben. Der Schauspieler plauderte dort aus dem Nähkästchen und enthüllte, dass "Gladiator" aus dem Jahr 2000 beinahe eine Sexszene enthalten hätte – und dass er höchstpersönlich dafür gesorgt hat, dass diese nicht in den Film kam. Regisseur Ridley Scott (88) hatte ursprünglich mehr Würze in das Epos bringen wollen, doch Russell wehrte sich vehement dagegen. Auch die Produktionsstudios DreamWorks und Universal Pictures waren von seinen Einwänden zunächst alles andere als begeistert, wie Deadline berichtet.

Für den Schauspieler war der Widerstand gegen die intime Szene eine Frage des moralischen Kerns des Films: "Das ist die Geschichte eines Mannes, der den Tod seiner Frau und seines Kindes rächt. Es darf auf diesem Weg keinen Moment geben, in dem er innehält und mit jemandem Sex hat. Das ergibt keinen Sinn … das zerstört die ganze Geschichte." Auch beim Nachfolger "Gladiator II" mit Paul Mescal (30) und Pedro Pascal (51) blieb Ridley zwar bei der Entscheidung, auf explizite Sexszenen zu verzichten – doch aus Russells Sicht fehlte dem Sequel trotzdem genau jener klare moralische Kern, der den ersten Teil so besonders gemacht habe. Trotz eines deutlich höheren Budgets blieb die Fortsetzung sowohl finanziell als auch bei den Kritiken knapp hinter dem Original zurück.

"Gladiator" zählt bis heute zu den bekanntesten Filmen von Russell. Für seine Rolle als Maximus gewann der Hollywoodstar damals sogar den Oscar als "Bester Hauptdarsteller". Der Film machte die tragische Geschichte des römischen Generals, der nach dem Mord an seiner Familie zum Gladiator wird, für viele Kinofans unvergesslich. Auch Jahre später wird Russell immer wieder mit dieser Figur verbunden.

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Getty Images Russell Crowe bei der Premiere von "Nuremberg" während des AFI Fest im TCL Chinese Theater, Hollywood, 24. Oktober 2025

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United Archives GmbH Russel Crowe und Djimon Houndsou in "Gladiator" (2000)

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Imago Paul Mescal in "Gladiator II"