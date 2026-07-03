"Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann meldet sich aus Klinik

Uwe Herrmann (63), bekannt aus der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen", hat sich jetzt bei seinen Fans gemeldet – und zwar direkt aus der Klinik. Der Brautmodedesigner aus Dresden teilte auf Instagram mit, dass er sich gerade einer Kontrolluntersuchung nach seiner Operation unterzieht. Blutabnahme, Ultraschall und eine Computertomographie mit Kontrastmittel standen demnach auf dem Programm, außerdem ein Gespräch mit der Oberärztin. Die Ergebnisse der Untersuchungen lagen zum Zeitpunkt seines Posts noch nicht vor.

In seinem Beitrag beschreibt Uwe die Wartesituation ehrlich: "Natürlich hoffe ich, dass alles in Ordnung ist. Bis dahin bleibt diese innere Anspannung, die viele von euch sicher kennen." Als nächsten Schritt deutete er an, dass wohl eine Bestrahlung anstehe – "Davor bin ich etwas nervös, aber ich gehe diesen Weg weiter. Schritt für Schritt", schrieb der 63-Jährige. Trotz allem zeigt er sich dankbar: für die Medizin, für die Menschen an seiner Seite und für seine Fans. Unter dem Post meldete sich auch Sängerin Loona (51) zu Wort. "Lieber Uwe, mein Lieber, ich weiß nicht, was genau los ist, aber ich glaube, so wie ich das lese, du auch nicht … ich kann nur beten, das werde ich machen … Alles, alles Liebe, wir haben dich alle so gern", kommentierte sie und betonte, in Gedanken bei ihm zu sein.

Hintergrund der Klinikbesuche ist eine schwere Erkrankung: Anfang des Jahres wurde bei Uwe ein Merkelzellkarzinom diagnostiziert – eine seltene und besonders aggressive Form von Hautkrebs. Nach zwei Operationen, bei denen auch Lymphknoten entnommen worden waren, hatte der behandelnde Chefarzt ihm mitgeteilt, er sei "faktisch krebsfrei". Nun steht offenbar die nächste Behandlungsphase bevor.

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Hermann bei einem Krankenhausbesuch im Juli 2026

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Instagram / uweherrmanndresden Uwe Hermann, Mai 2026

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IMAGO / Andreas Weihs Uwe Herrmann, "Zwischen Tüll und Tränen"-Bekanntheit

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Wie findet ihr Uwes offenes Klinik-Update auf Instagram? Berührend und stark, so viel Ehrlichkeit tut gut! Mir ist das zu privat – das muss nicht in die Öffentlichkeit. Ergebnis anzeigen