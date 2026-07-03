Lewis Hamilton wird durch Kim K ein "glücklicherer Mann"

Auf der Fan-Bühne in Silverstone wurde Lewis Hamilton (41) vor dem Großen Preis von Großbritannien auf sein Strahlen angesprochen – und der Formel-1-Star ließ keinen Zweifel daran, wer dahintersteckt. Ein Kollege fragte ihn laut People direkt: "Du wirkst in letzter Zeit wie ein glücklicherer Mann – liegt das etwa an einer Freundin?" Der 41-Jährige antwortete erst mit Lob für sein Team Ferrari, ehe er das Offensichtliche einräumte: "Und natürlich, natürlich ist es Kim." Moderator David Croft nutzte die Gelegenheit für einen Seitenhieb und spielte damit auf einen viralen Moment an, der zuletzt für Aufsehen gesorgt hatte: "Er will nur wissen, ob Kimi jetzt zwei Handtücher braucht."

Hintergrund des Witzes: Kim Kardashian war beim vorangegangenen Grand Prix in Monaco dabei und hatte dort versehentlich das Handtuch des Mercedes-Fahrers Kimi Antonelli genommen, um sich nach dem Champagner-Regen abzutrocknen. Der 19-jährige Antonelli, der Lewis beim Rennen geschlagen hatte, thematisierte den Fauxpas später humorvoll in einem Video des Mercedes-Teams. Darin stieg er aus seinem Wagen und fragte in die Kamera: "Habt ihr mein Handtuch gesehen?" Daraufhin wurde ihm ein neues weißes Handtuch überreicht – bestickt mit den Worten "To Kimi from Kim". Lachend legte er es sich um den Hals und sagte: "Danke, Kim."

Das Paar soll sich laut Medienberichten seit Dezember vergangenen Jahres daten, wobei die Romanze als besonders intensiv beschrieben wird. Gemeinsame Reisen führten die beiden unter anderem nach Japan, Paris und in die englischen Cotswolds. Kim hatte Lewis bereits öffentlich auf Instagram gefeiert, nachdem er in Barcelona triumphiert hatte. Freunde des Paares zeigen sich überzeugt, dass es beiden ernst ist: "Ihr familiäres Umfeld und ihre Freunde glauben, dass daraus etwas Dauerhaftes werden könnte", berichtete ein Insider dem Magazin Us Weekly. Und auch gegenüber People hieß es: "Es braucht viel, um Kims Interesse zu wecken – und sie ist definitiv fasziniert."

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Getty Images Lewis Hamilton beim Grand Prix von Abu Dhabi, Dezember 2024

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026