Kim Kardashians Kinder finden Lewis Hamilton "wirklich cool"

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) sind offenbar ein festes Paar – und das kommt auch bei den Kindern der Unternehmerin richtig gut an. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, hat der Formel-1-Star die vier Kinder von Kim bereits kennengelernt und Zeit mit North, Saint, Chicago und Psalm verbracht. Vor allem Chicago und Saint sind demnach ganz aus dem Häuschen: Die beiden sind "vollkommen fasziniert davon, dass er Rennautos fährt", so die Quelle. Kim selbst nimmt es mit Humor: Sie scherze laut dem Insider, dass Lewis sie in den Augen ihrer Kinder zur "coolen Mama" gemacht habe.

Erst Anfang Juni hatte Kim die Beziehung auf Instagram offiziell gemacht – mit einem Foto-Dump, auf dem die beiden unter anderem gemeinsam Fahrrad fahren. Den Monaco Grand Prix am 6. Juni verfolgte sie zusammen mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) vor Ort, um Lewis anzufeuern. Die Unternehmerin nutze ihre freie Zeit zwischen Drehs, um dorthin zu reisen, wo er arbeitet, heißt es weiter. Das Rennleben gefalle ihr sehr. "Sie verbringen so viel Zeit miteinander wie möglich, während sie beide extrem stressige Karrieren managen", sagt der Insider. Viele Facetime-Anrufe seien dabei ein wichtiges Bindemittel. "Sie sind jetzt sehr ernst miteinander, und es läuft gut", so die Quelle. Rückenwind kommt auch von der Familie: "Alle in der Kardashian/Jenner-Familie lieben sie zusammen. Kim wirkt wirklich glücklich."

Kim und Lewis kennen sich bereits seit mehr als einem Jahrzehnt. Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind die beiden bei der GQ Men of the Year Zeremonie 2014 – damals war Lewis noch mit Nicole Scherzinger (47) zusammen und Kim mit Kanye West (49) verheiratet. Erste Liebesgerüchte rund um Kim und Lewis kamen aber erst Anfang dieses Jahres auf, als die beiden zunächst gemeinsam in Oxfordshire gesichtet wurden und anschließend in ein Pariser Hotel eincheckten.

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Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, Weihnachten 2025

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Instagram / kimkardashian Lewis Hamilton und Kim Kardashian, Mai 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter Chicago, März 2026