Toni Kroos findet: Deutschland hat keinen Weltklasse-Spieler

Deutliche Kritik vom Weltmeister: Toni Kroos (36) hat nach dem erneuten frühen WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft ein hartes Urteil über den aktuellen Stand des DFB-Teams gefällt. In der gemeinsamen TikTok-Sendung "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe", die er zusammen mit seinem Bruder Felix moderiert, ließ er kein gutes Haar an der Qualität der deutschen Spieler. "Wir haben aktuell keinen einzigen Weltklasse-Spieler. Wir haben Spieler mit dem Potenzial, Weltklasse-Spieler zu werden, aber das heißt noch nicht, dass sie es bereits sind", sagte der 36-Jährige.

Besonders Florian Wirtz (23) und Jamal Musiala (23) hätten bei diesem Turnier ihr Weltklasse-Potenzial zu selten abrufen können, so Toni. Den eigentlichen Unterschied zu den Top-Nationen sieht er genau darin: "Die Weltklasse-Spieler entscheiden gerade die ganzen WM-Spiele. Und die stehen da in der Torschützenliste, wo die Weltklasse-Spieler eben stehen. Da haben wir keinen einzigen, da müssen wir auch ehrlich sein." Mit je drei Treffern waren Kai Havertz und Deniz Undav Deutschlands erfolgreichste Schützen beim Turnier – ohne jedoch den entscheidenden Unterschied zu machen. Neben der fehlenden Qualität kritisierte Toni auch die Mentalität der Mannschaft: "Wir glauben, dass wir besser sind als Paraguay – wir werden schon irgendwie gewinnen." Zu Gast in der Sendung war auch Ex-DFB-Kapitän Michael Ballack (49), der diese Einschätzung teilt: "Wenn zwei Mannschaften sich auf Augenhöhe begegnen, geht es um Willen und Persönlichkeit. Und ich glaube, da haben wir ein großes Defizit."

Toni ist nicht der einzige Ex-Nationalspieler, der nach dem Turnier mit deutlichen Worten nicht gespart hat. Auch Mats Hummels (37) meldete sich nach dem WM-Aus zu Wort und forderte "Konsequenzen" auf Verantwortlichenseite. Toni selbst bestritt zwischen 2010 und 2021 insgesamt 114 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft, bei denen ihm 17 Tore gelangen. Seinen größten internationalen Triumph feierte er 2014 mit dem WM-Titel in Brasilien. Zuletzt hatte er seine aktive Karriere nach der Europameisterschaft 2024 beendet.

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Getty Images Toni Kroos, Juli 2024

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Imago Die deutsche Startelf am 19. Juni 2026 bei der Fußball-WM in Toronto

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Getty Images Toni Kroos im Juli 2024