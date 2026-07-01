Reagiert Edith Stehfest mit diesem Clip auf Erics Statement?

Der Sorgerechtsstreit zwischen Edith Stehfest (30) und ihrem Ex-Mann Eric Stehfest (37) scheint sich weiter zuzuspitzen. Nachdem Eric auf die öffentlichen Vorwürfe seiner Ex-Frau mit einem ausführlichen Statement in seiner Instagram-Story reagiert hatte, legt Edith nun offenbar nach. In einem neuen Clip in ihrer Story zeigt sie sich tanzend und lächelnd in die Kamera – und gibt dabei eine ungewöhnliche Antwort auf die öffentliche Debatte um die beiden.

In dem Video, das die Schauspielerin geteilt hat, ist im Hintergrund der Song "LDNB" von AK Ausserkontrolle und Shirin David (31) zu hören. Besonders ins Auge – und Ohr – fallen dabei einige sehr drastische Textzeilen: "Ich mach' so viel Geld, doch bei dir läuft es beschissen / Du bist nur ein Kelb und ich lass' es alle wissen / Ich lass' dich f***en / Lass dich nicht blicken." Dazu küsst Edith einen Audi RS Q8 und blendet die Frage ein: "Frau Stehfest, ihr Statement zu den aktuellen Vorwürfen?" – ein offensichtlich ironischer Kommentar zu der ganzen Situation.

Der Konflikt zwischen Edith und Eric schwelt bereits seit Längerem öffentlich. Die zweifache Mutter hatte ihrem Ex-Mann schwere Vorwürfe gemacht und behauptet, er kämpfe vor Gericht darum, ihr das alleinige Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder zu entziehen. Eric wies diese Darstellung in seinem Statement entschieden zurück. Er betonte dabei, der Schutz seiner Kinder stehe für ihn an erster Stelle und er werde sich nicht alles gefallen lassen, da dadurch sein Ruf beschädigt werden könne. Das ehemalige Paar war einige Jahre miteinander verheiratet und hatte gemeinsam in der Öffentlichkeit gestanden – beide sind als Schauspieler und Realitystars bekannt.

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, TV-Bekanntheit

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020

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Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern