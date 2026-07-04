Nanu: Russell Crowe schämt sich bis heute für seinen Oscar

Russell Crowe (62) hat seinen Oscar als "Bester Hauptdarsteller" in "Gladiator" schon längst in der Vitrine stehen – doch wirklich wohl fühlt er sich dabei offenbar nicht. Im Gegenteil: In einem Interview mit Sensasine anlässlich des Starts von "Gladiator II" blickte der Schauspieler auf die Oscar-Nacht von 2001 zurück und gestand, dass ihm die Auszeichnung im Nachhinein ein wenig unangenehm ist. Der Grund dafür ist sein Co-Star Joaquin Phoenix (51), der für seine Rolle als Bösewicht Commodus zwar als "Bester Nebendarsteller" nominiert war, die Trophäe aber am Ende nicht gewinnen konnte.

In dem Interview schwärmte Russell in höchsten Tönen von Joaquin. "Meine Figur Maximus mag der Motor der Geschichte sein, aber es steckt so viel mehr darin", erklärte der Hollywoodstar. Er frage sich bis heute, "warum der Rest der Welt nicht verstand, wie majestätisch Joaquin darin auftrat". Die Leistung des Kollegen sei "der Wahnsinn", betonte Russell. Bei den Oscars musste sich Joaquin damals jedoch Benicio del Toro (59) geschlagen geben, der für "Traffic" geehrt wurde. Erst viele Jahre und mehrere Nominierungen später holte Joaquin seinen eigenen Goldjungen nach Hause – 2020 als "Bester Hauptdarsteller" für Joker.

"Gladiator" war bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2000 ein riesiger Erfolg – sowohl an den Kinokassen als auch bei der Kritikerschaft. Mit einem Einspielergebnis von rund 410 Millionen Euro bei einem Budget von 90 Millionen wurde der Film zum Blockbuster und mit zwölf Oscar-Nominierungen sowie fünf gewonnenen Trophäen auch zum Award-Liebling. Die Fortsetzung "Gladiator II" mit Paul Mescal (30) in der Hauptrolle, die 2024 in die Kinos kam, konnte diesen Erfolg nur bedingt wiederholen. Zwar spielte das Sequel ähnliche Summen an den Kinokassen ein, bei den Kritiken und auch bei Russell selbst schnitt es jedoch deutlich schlechter ab – und bei den Oscars reichte es lediglich für eine einzige Nominierung für die besten Kostüme, die das Film-Team am Ende auch nicht gewinnen konnte.

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Getty Images Russell Crowe bei der Premiere von "Nuremberg" während des AFI Fest im TCL Chinese Theater, Hollywood, 24. Oktober 2025

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Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

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Getty Images Benicio del Toro bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles