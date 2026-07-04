So änderte sich Amals Leben nach Hochzeit mit George Clooney

Amal Clooney (48) hat jetzt offen darüber gesprochen, wie sehr sich ihr Leben nach der Hochzeit mit George Clooney (65) verändert hat. Bei einem Cartier-Dialogues-Event in Bangkok erklärte die Menschenrechtsanwältin, dass sie ihren Beruf und ihr Privatleben früher klar voneinander trennen konnte. Seit der Ehe mit dem Schauspieler sei das aber deutlich schwieriger geworden. Laut dem Magazin People sagte Amal, dass sich für sie nach der Hochzeit vieles verschoben habe und sie plötzlich damit umgehen musste, dass auch ihr Auftreten abseits der Arbeit öffentlich betrachtet wird. Gerade anfangs habe sie sehr darauf geachtet, was sie trug und wie sie sich zeigte, weil sie kurz darauf wieder vor Gericht oder in beruflichen Terminen stand.

Wie Amal bei der Veranstaltung schilderte, habe sie sich früher gefragt, ob sie in einem bestimmten Kleid gesehen werden könne oder ob gewisse Auftritte unpassend wirken könnten, wenn sie am Montag wieder vor einem Richter stehe. Mit der Zeit habe sie ihre Haltung dazu aber geändert. Nach ihren Worten sei es letztlich wichtiger, das eigene Leben zu leben und im Job gut zu sein. Über George sagte Amal zudem gegenüber dem Magazin Glamour: "Ich habe einen Lebenspartner, der mich bei dem, was ich tue, so sehr unterstützt." Im Interview erinnerte sie sich auch daran, wie er reagierte, als sie nach der Geburt der Zwillinge eine wichtige Rede vor dem UN-Sicherheitsrat halten sollte: "Er war der Erste, der sagte: 'Ich weiß, du hast diese Rede. Du musst gehen. Ich habe die Kinder, mach dir keine Sorgen.'"

Amal und George lernten sich einst durch einen gemeinsamen Freund in seinem Haus am Comer See kennen und verliebten sich. 2014 gaben sie sich das Jawort bei einer unvergesslichen Feier, 2017 wurden ihre Zwillinge Alexander und Ella geboren. Auch George hat in den vergangenen Monaten sehr persönliche Worte über seine Ehe gefunden. Im Interview mit der New York Times sagte er, er sei "stolz", Amals Ehemann zu sein, und erklärte: "Es gibt so etwas wie das Finden der Person, die man finden musste – vor allem in einem bestimmten Alter – und von da an wird alles leicht." Kleine Reibereien würden ihn heute viel weniger stressen. Als Beispiel nannte er eine Renovierung ihres Hauses: Wenn seine Frau eine Wand gelb streichen wolle, sage er heute einfach "Okay", statt daraus eine Diskussion zu machen.

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Getty Images Amal und George Clooney bei der King's Trust Jubiläumsfeier in London, Mai 2026

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Getty Images George Clooney, November 2025

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Getty Images Amal und George Clooney auf dem Weg zu ihrer Hochzeit im September 2014 in Venedig